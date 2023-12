I 50 anni di Monica Seles

Ci sono dei tennisti che cambiano le regole del gioco. Atleti formidabili, personaggi che per qualità di gioco, impatto emotivo e tecnico creano una rottura, un prima e un dopo. Sono pochi, tennisti formidabili che hanno portato qualcosa di nuovo e lasciato un segno indelebile. Tra questi c’è sicuramente Monica Seles, che oggi, 2 dicembre 2023, compie 50 anni. Mezzo secolo vissuto intensamente, in campo e fuori. Mezzo secoli di grandi successi e grandi dolori.

Ne ha passate veramente di tutte la serba, gloria incredibile, dolori laceranti. Da un’infanzia guidata dal padre verso il sogno di diventare una tennista, allo sbarco da Jelena Gencic, prima maestra che intuì che razza di qualità avesse quella ragazzina alta e magra. Vedeva la palla prima, letteralmente prima delle altre, e riusciva a colpirla con una combinazione di forza e anticipo mai viste. Gencic aveva formato il primo Ivanisevic, e poi formerà anche Djokovic. Non una maestra, una vera leggenda dell’insegnamento sportivo e di vita. Monica poi volerà in America, dove trovò in Nick Bollettieri e nei suoi dogmi l’ambiente ideale per maturare ed esplodere quel talento, quella determinazione, quella voglia di vincere. E quel tennis maledettamente nuovo.

Mai s’era vista in campo tanta aggressività. Diritto o rovescio non conta, due mani a spingere alla massima forza la palla, trovando profondità e traiettorie proibite alla maggior parte delle rivali. Quando Monica controlla, è ingestibile. Intrattabile. Non riesci a toglierle il pallino del gioco, il tempo, e ti divora, con un pressing incredibile, palla dopo palla, finendo per trovare il vincente.

L’impatto di Monica Seles nel tennis femminile è pari a quello di Andre Agassi nel maschile. È una rivoluzione, superiore a poche altre nella storia del gioco. Il suo arrivo nel tour rosa cancella con un colpo di spugna il modello di tennista che gestisce i colpi e il tempo di gioco e viene avanti a prendersi il punto. In un attimo tutto è diventato obsoleto. Seles riesce a generare una combinazione di potenza e angolo superiore alla capacità fisica di difesa, anche della miglior atleta mai vista su di un campo da tennis: Steffi Graf.

Già… Steffi soffrì l’arrivo di Monica. Più esperta, riuscì inizialmente a tamponarne esuberanza e potenza con il suo diritto magico, con un servizio migliore, con quel back di rovescio che spezzava il ritmo infernale imposto dalla giovane rivale. Ma quando Monica arrivò nel suo “prime” (oggi va di moda dire così…), anche la tedesca dovette inchinarsi.

Seles divenne la migliore tennista al mondo, e impose un nuovo modello di gioco copiato poi da tutte le nuove leve, portato al massimo da papà Richard Williams, che estremizzò quei concetti sulle figlie, atlete nettamente superiori alla Seles. Ma quella è una storia successiva. Parigi, New York, Melborune, ovunque eccetto Wimbledon, Monica dominava, era la più forte.



Non potremo sapere cosa ne sarebbe stato dei libri d’oro del tennis se non fosse mai accaduto quel che accadde. Quel maledetto 30 aprile 1993, ad Amburgo. Nei quarti del torneo tedesco, è in corso un match qualsiasi, che Monica gestisce senza particolari problemi. Il suo avversario purtroppo non è Magdalena Maleeva, ma un pazzo, tal Gunther Parche, innamorato in modo così malato di Steffi da decidere di togliere di mezzo la sua avversaria per vederla di nuovo dominare. Armato di coltello sorprende le blande misure di sicurezza e pugnala alla schiena la povera Monica, che crolla dal dolore.

La sua carriera di fatto finisce lì, e la sua epopea. Purtroppo lo scellerato piano del delinquente ha successo… Monica soffrirà tanto, ci metterà oltre due anni a tornare, e vincerà anche un’edizione degli Australian Open (1996), ma quella tennista formidabile, unica, che ha rivoluzionato il gioco e dominato la disciplina non c’è più. Solo qualche sprazzo. Altri infortuni, qualche lampo in un buio che aveva dentro e stava per divorarla, fino alla decisione di giocare sempre di meno e quindi ritirarsi.

Ormai le avversarie di Monica non erano più Steffi e compagne, ma la bulimia, la depressione, un disagio troppo forte per aver perso quella vita che si era meritata con sudore e talento. Ne parlerà poi in un bellissimo libro, “Ho ripreso il controllo. Del mio corpo, della mia mente, di me stessa”, di qualche anno fa ma che stra consigliamo di leggere perché attualissimo e molto toccante.

Oggi Monica è una donna serena, orfana del padre che l’ha portato per mano in un mondo bellissimo che le ha dato e poi tolto tutto. A volte è opinionista per programmi tv USA, ma la sua presenza nel mondo della racchetta è marginale. Nessuno però potrà mai toglierle quello scettro di tennista più forte dei primi anni ’90, e soprattutto di rivoluzionaria. Il modello imperante di tennista oggi sul tour, anzi da almeno due decenni, è una replica rivista e corretta del suo modo di stare in campo, di intendere la disciplina, di aggredire la palla alla massima velocità per imporre il proprio tennis.

Non sapremo mai se Seles sarebbe diventata la tennista più vincente di sempre, ne aveva tutte le potenzialità. Quel che sappiamo è che averla vista crescere, vincere e cambiare il gioco è stato un privilegio.

Auguri di cuore, Monica.

Marco Mazzoni