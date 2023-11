Ajla Tomljanovic vince a Florianópolis: Conquista il titolo WTA 125. E’ il titolo più importante conquistato in carriera

Ajla Tomljanovic, precedentemente numero 32 del mondo e attualmente classificata 543ª, dopo aver perso gran parte della stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ha vinto domenica il WTA 125 di Florianópolis, il titolo più importante della sua carriera. Nella finale, l’australiana ha sconfitto l’argentina Martina Capurro Taborda, numero 194 nel mondo, con i set di 6-1 e 7-5, in un incontro durato 1 ora e 49 minuti,

Nel primo set, dopo essere stata sotto per 0-2, Capurro Taborda ha avuto l’opportunità di pareggiare nel quarto gioco, ma ha sprecato tre game points sul proprio servizio e non è riuscita a riprendersi. Tomljanovic ha vinto gli ultimi quattro giochi, chiudendo il set a 6-1 in poco più di mezz’ora.

Nel secondo set, più combattuto e lungo, Capurro Taborda ha salvato tre break points nel primo gioco e si è anche ripresa da un break in svantaggio per due volte, incluso quello in cui Tomljanovic ha servito per la prima volta per il match. Tuttavia, l’australiana è riuscita a fare il break decisivo nell’11° gioco e, quando si è presentata la seconda occasione per chiudere il match, non ha esitato.

Con questa vittoria, Tomljanovic interrompe un digiuno di dieci anni senza titoli e si lancia tra le prime 300 giocatrici del mondo grazie al successo al MundoTênis Open. Per Capurro Taborda, che ha disputato la sua prima finale oltre il livello ITF W25, il risultato rappresenta comunque un progresso, avvicinandola alla top 150 del ranking mondiale.