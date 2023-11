WTA 125 Andorra: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra presente

🇦🇩. WTA 125 Andorra – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Cristina Bucsa vs Celine Naef

Susan Bandecchi vs Erika Andreeva

Zeynep Sonmez vs (WC) Ella Seidel

Berfu Cengiz vs (7) Anna-Lena Friedsam

(3) Oceane Dodin vs (WC) Alina Charaeva

Timea Babos vs Heather Watson

Tereza Martincova vs Jessika Ponchet

Elsa Jacquemot vs (5) Rebecca Peterson

(6) Marina Bassols Ribera vs Noma Noha Akugue

Elvina Kalieva vs Aliona Bolsova

(WC) Anastasija Sevastova vs Irene Burillo Escorihuela

Ekaterina Makarova vs (4) Dayana Yastremska

(8) Alizé Cornet vs Cagla Buyukakcay

Patricia Maria Tig vs Nuria Parrizas Diaz

(WC) Sarah Iliev vs Katarzyna Kawa

Victoria Jimenez Kasintseva vs (2) Clara Tauson