United Cup, Cile e Brasile ultime due qualificate

Brasile e Cile sono le ultime due nazioni qualificate per la United Cup, a completare il lotto delle 18 squadre al via dell’evento in Australia.

Il Brasile si è qualificato grazie alla sua migliore giocatrice WTA, Beatriz Haddad Maia, n.11 nel ranking e recente vincitrice del WTA Elite Trophy a Zhuhai. Haddad Maia sarà affiancata da Marcelo Melo, Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves e Carolina Alves.

La squadra brasiliana è inserita nel Gruppo A – guidato dalla Polonia, testa di serie numero 1, – e giocherà le sue partite alla RAC Arena di Perth. Vedremo quindi la rivincita della semifinale di Roland Garros, dove Swiatek superò proprio Haddad Maia nella sua corsa verso il titolo.

Il Cile si è qualificato grazie a Nicolas Jarry, autore di un’ottima stagione che l’ha portato a 28 anni ad entrare nella top20 del ranking ATP. Jarry ha vinto i tornei di Santiago e Ginevra, e guiderà il proprio team composto da Tomas Barrios Vera, Alejandro Tabilo, Daniela Seguel e Fernanda Labrana. Al suo debutto nella United Cup, il Cile giocherà i suoi match alla Ken Rosewall Arena di Sydney inserito nel Gruppo B insieme a Grecia e Canada.