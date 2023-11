Dalla Magia delle ATP Finals di Torino alla Passione della Coppa Davis a Malaga. Domani si parte con i quarti di finale. Italia in campo giovedì alle ore 10

Dopo le emozioni vissute a Torino, con la finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic al Pala Alpitour, il mondo del tennis si sposta ora in Spagna, per la Final 8 dell’edizione numero 111 della Coppa Davis. La prestigiosa competizione si svolgerà dal 21 al 26 novembre e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW oltre che su SuperTennis e Rai.

Tutti gli occhi saranno puntati sull’Italia, guidata da Filippo Volandri, che cercherà di ripetere l’impresa del 1976, anno in cui conquistò per la prima e unica volta l’ambita insalatiera. Gli azzurri affronteranno la sfida contro l’Olanda di Van De Zandschulp e Griekspoor, giovedì alle ore 10. Sullo sfondo, si profila la possibilità di una semifinale contro la Serbia di Djokovic.

Dall’altro lato del tabellone, i campioni in carica del Canada si confronteranno con la Finlandia. L’ultimo quarto di finale vedrà sfidarsi la Repubblica Ceca contro l’Australia.

Calendario delle Finals della Coppa Davis

QUARTI DI FINALE

– Canada 🇨🇦 – Finlandia 🇫🇮

Martedì 21 novembre, ore 16

– Repubblica Ceca 🇨🇿 – Australia 🇦🇺

Mercoledì 22 novembre, ore 16

– ITALIA 🇮🇹 – Olanda 🇳🇱

Giovedì 23 novembre, ore 10

– Serbia 🇷🇸 – Gran Bretagna 🇬🇧

Giovedì 23 novembre, ore 16

SEMIFINALI

– Canada o Finlandia 🇨🇦🇫🇮 vs Repubblica Ceca o Australia 🇨🇿🇦🇺

Venerdì 24 novembre, ore 16

– ITALIA o Olanda 🇮🇹🇳🇱 vs Serbia o Gran Bretagna 🇷🇸🇬🇧

Sabato 25 novembre, ore 16

FINALE

– Vincitore Semifinale 1 vs Vincitore Semifinale 2

Domenica 26 novembre, ore 16