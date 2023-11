Sinner per il tris contro Rune con il titolo sullo sfondo: crollata la quota del trionfo a Torino. l’Italia crede in Sinner: oltre il 60% degli appassionati punta su Jannik per il trionfo a Torino

Uno splendido Jannik Sinner trascina il pubblico e i consensi dei bookmaker. Alle Finals di Torino, dopo la straordinaria vittoria su Djokovic, il numero uno azzurro tornerà in campo domani contro Holger Rune. Secondo gli esperti, Jannik parte davanti nei pronostici: il primo successo in carriera sul giovane rivale danese si gioca a 1,28 contro il 3,60 rivale. Entrambi i precedenti si sono chiusi dopo dure battaglie in tre set. Per questa sfida, però, i betting analyst prevedono una partita meno lunga: è avanti la quota Under Giochi 22.5 a 1,66 contro l’Over a 2.10. Inoltre, sembra favorito un esito in cui uno dei due prevarrà in maniera netta sull’altro: la quota “Entrambi vincono un set” è offerta a 2,37 contro l’opzione contraria a 1,53. Nel set betting prevale il 2-0 Sinner, risultato che varrebbe la qualificazione alle semifinali da primo nel girone ed è offerto a 1,80, seguito dal 2-1 a 3,75. Una vittoria di Rune per 2-0 o 2-1 paga 6,50 volte la posta.

Il trionfo su Djokovic ha cambiato le carte in tavola per la vittoria finale: secondo i bookmaker, ora per Sinner c’è da inseguire solo il serbo, ancora favorito a 2,75. La quota dell’azzurro, però, si è avvicinata molto ed è scesa a 3, mentre prima di inizio torneo era fissata a più di 5. Scalzato in seconda posizione Carlos Alcaraz, ora proposto a 11. Terzo candidato al titolo è Medvedev, un cui successo paga 4,50 volte la posta.

Jannik Sinner può vincere le ATP Finals? In Italia dicono di sì. Che la marea di appassionati di tennis stia con il fenomeno azzurro si è già visto nei primi due incontri di queste ATP Finals. La vittoria su Djokovic è stata accompagnata dal boato e dai cori dei 15mila al Pala Alpi Tour, senza far mancare nemmeno un secondo il supporto al proprio beniamino. Non si tratta però solo di tifo. I tanti tifosi di tennis italiani sono convinti che il classe 2001 possa arrivare fino in fondo e trionfare nel torneo: secondo i dati raccolti dagli analisti, infatti, ben il 65% degli appassionati ha puntato sulla vittoria finale di Sinner ancora prima che il torneo prendesse il via. Un dato quindi destinato a salire dopo gli ultimi risultati messi a segno dall’altoatesino.

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

2. [1] Novak Djokovic vs [9/Alt] Hubert Hurkacz (non prima ore: 14:30)

3. [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni (non prima ore: 18:30)

4. [4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune (non prima ore: 21:00)