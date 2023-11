Sfida azzurra a Metz: Sonego e Fognini per un posto in Semifinale

Il palcoscenico dell’ATP 250 di Metz si tinge dei colori italiani con un attesissimo derby azzurro nei quarti di finale. Dopo un’emozionante rimonta, Fabio Fognini ha guadagnato il suo posto battendo Alexander Bublik in tre set tirati (4-6, 7-6, 7-6), mentre Lorenzo Sonego ha conquistato la vittoria contro Abdullah Shelbayh, numero 215 ATP, con il punteggio di 6-3, 7-5.

La partita di Sonego ha visto il piemontese dominare i primi game e sfruttare un doppio fallo di Shelbayh per conquistare il break decisivo nel primo set. Nonostante qualche difficoltà a confermare il vantaggio, Sonego ha chiuso il set 6-3. Il secondo set ha visto Sonego salvare due palle break e sfruttare gli errori del suo avversario per sigillare il match dopo un’ora e 34 minuti di gioco per 7 a 5.

Il confronto nei quarti tra Sonego e Fognini promette scintille, segnando il loro primo incontro in un contesto professionistico. Il vincitore di questo duello nazionale si troverà di fronte il derby francese Ugo Humbert e Harold Mayot in semifinale.

Fognini, che non raggiunge una semifinale dal torneo di Belgrado 2022, cercherà di replicare il successo di quella volta, mentre Sonego punterà a ritrovare la forma che lo ha portato in semifinale a Umago quest’anno.

La particolarità di questo turno non si ferma al derby italiano. La giornata di gare si distingue per essere un affare nazionale a tutto tondo, con due derby francesi che promettono di mettere in mostra il meglio del tennis francese, mentre un derby russo completerà il quadro dei quarti di finale, offrendo un’insolita, ma entusiasmante, narrazione sportiva.

ATP Metz Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 3 5 Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Shelbayh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Shelbayh 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Shelbayh vs Sonego

Statistiche Shelbayh Sonego Aces 3 10 Double Faults 5 1 First Serve (%) 43/70 (61%) 40/60 (67%) 1st Serve Points Won 32/43 (74%) 32/40 (80%) 2nd Serve Points Won 11/27 (41%) 14/20 (70%) Break Points Saved 4/6 (67%) 3/3 (100%) Service Games Played 10 11 Return Rating 50 138 1st Serve Return Points Won 8/40 (20%) 11/43 (26%) 2nd Serve Return Points Won 6/20 (30%) 16/27 (59%) Break Points Converted 0/3 (0%) 2/6 (33%) Return Games Played 10 11 Service Points Won 43/70 (61%) 46/60 (77%) Return Points Won 14/60 (23%) 27/70 (39%) Total Points Won 57/130 (44%) 73/130 (56%)









Marco Rossi