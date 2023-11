Alcaraz debutterà alla Laver Cup il prossimo anno a Berlino (video)

“Sono Carlos Alcaraz, giocherò per il team Europe a settembre”. Così in un breve video promozionale diffuso sui social, il n.2 al mondo spagnolo annuncia il proprio debutto alla Laver Cup che il prossimo anno andrà in scena a Berlino (20-22 settembre).

Captain Bjorn Borg has named @carlosalcaraz as the first player to join Team Europe’s quest to take back the Laver Cup title in Berlin. Read more: https://t.co/z6kbNCQ2Rs pic.twitter.com/beG8ME6jUK — Laver Cup (@LaverCup) November 8, 2023

Tra i vari big del tennis mondiale, Alcaraz è stato finora uno dei pochi a non aver ancora preso parte alla ricca e fascinosa esibizione a squadre, fondata dal team di Roger Federer nel 2017, che si disputa sulla falsa riga della Ryder Cup di golf, un anno in Europa e l’anno seguente in una località extra europea.

Anche Jannik Sinner manca finora all’appello nella manifestazione, chissà che i due talenti del firmamento mondiale non possano essere compagni il prossimo anno in Germania e magari giocare anche un doppio insieme…

Certamente l’evento per sopravvivere ha assolutamente bisogno della presenza dei migliori giocatori. Quest’anno è andato in scena un buon weekend di gare negli Stati Uniti, ma senza le principali stelle in azione. Molto probabile quindi che gli organizzatori dell’evento provino a rilanciare nel 2024 cercando di portare a Berlino tutti i big della disciplina. La presenza di Alcaraz è un primo passo in questa direzione.