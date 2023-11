Kyrgios commenterà le ATP Finals per Tennis Channel

In attesa di rivederlo in campo, gli appassionati di tennis potranno intanto “sentirlo”. Parliamo di Nick Kyrgios, discusso talento australiano, fermo dallo scorso giugno per un serio problema al ginocchio contratto nel finale del 2002 e che ha condizionato pesantemente la sua stagione.

Secondo quanto riportano alcuni colleghi statunitensi su Twitter, Nick sarà nel team di commento delle prossime ATP Finals per Tennis Channel. L’australiano seguirà i match di Torino per il network statunitense, e certamente i suoi pareri sugli incontri come analista saranno senza peli sulla lingua.

Kyrgios ha saltato l’Australian Open per sottoporsi a un’ operazione al ginocchio per cercare di risolvere un quadro clinico dell’articolazione molto serio. Il connazionale e direttore di Tennis Australia Craig Tiley aveva confessato mesi fa che molti sportivi sono stati costretti al ritiro per colpa di un infortunio come quello sofferto dal finalista a Wimbledon 2022.

Dopo mesi passati in patria per la riabilitazione, Kyrgios è volato in Germania per giocare il torneo su erba a Stoccarda, ma le sue condizioni sono subito parse davvero instabili, tanto che dopo la sconfitta al primo turno ha deciso a malincuore di rinunciare ai Champions e di fatto terminare un 2023 nerissimo. Adesso questa nuova avventura, in attesa di ritrovarlo in campo in Australia all’ inizio del 2024.