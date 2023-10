ITF Nantes e Bratislava: I Main Draw

ITF NANTES(Fra 60k indoor)

[1] Oceane Dodin vs Veronika Podrez

Emeline Dartron vs Nahia Berecoechea

Harmony Tan vs Lian Tran

Manon Leonard vs [7] Simona Waltert

[4] Polina Kudermetova vs Gergana Topalova

Emily Appleton vs Matilda Mutavdzic

Tiphanie Lemaitre vs Audrey Albie

Tina Nadine Smith vs [8] Elsa Jacquemot

[6] Zeynep Sonmez vs Chloe Noel

Alexandra Eala vs Amandine Hesse

Diana Martynov vs Francesca Curmi

Ekaterina Reyngold vs [3] Leolia Jeanjean

[5] Jessika Ponchet vs Margaux Rouvroy

Yuriko Lily Miyazaki vs Alice Robbe

Sofia Costoulas vs Natalija Stevanovic

Mallaurie Noel vs Gabriela Knutson

ITF BRATISLAVA(Cze 60k indoor)

Aneta Laboutkova vs Mia Pohankova

Stephanie Wagner vs Lara Schmidt

Ekaterina Yashina vs Silvia Ambrosio

Nina Vargova vs [7] Ella Seidel

[4] Jule Niemeier vs Martyna Kubka

Amarissa Kiara Toth vs Ayla Aksu

Emma Tothova vs Jesika Maleckova

Angelina Wirges vs [8] Lea Boskovic

[6] Sofya Lansere vs Katarina Kuzmova

Anastasia Kulikova vs Ilona Georgiana Ghioroaie

Nikola Bartunkova vs Eszter Meri

Radka Zelnickova vs [3] Dalma Galfi

[5] Chloe Paquet vs Valeriia Olianovskaia

Aneta Kucmova vs Katarina Stresnakova

Renata Jamrichova vs Julie Struplova

Alevtina Ibragimova vs [2] Rebecca Sramkova