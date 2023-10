Jasmine Paolini vince “finalmente” un derby ed approda in semifinale nel WTA 250 di Monastir

Nel 2023, Jasmine Paolini ha segnato un momento importante nella sua carriera tennistica, vincendo per la prima volta un derby nel circuito maggiore. Questa vittoria l’ha portata direttamente in semifinale al “Jasmin Open”. Un evento significativo per la giocatrice, attualmente numero 30 del mondo, che ha superato Lucia Bronzetti con il punteggio di 75 76(3). Questa sarà l’ottava semifinale WTA della sua carriera, e la terza solo quest’anno.

Parlando della sua performance, Paolini ha commentato: “Oggi è stata molto complicata, per via del vento quando cambiavi campo, cambiavano totalmente le condizioni di gioco. Sapevo che per me non sarebbe stato facile giocare contro di lei”.

Nel corso dell’anno, Paolini ha mostrato una forma impressionante. È già arrivata tra le migliori quattro a Palermo, dove purtroppo ha perso in finale, e a Zhengzhou, dove si è fermata in semifinale. Entrambe le sconfitte sono state ad opera della stessa avversaria, la tennista cinese Qinwen Zheng.

Il prossimo ostacolo per Paolini al “Jasmin Open”, dove per un posto in finale dovrà affrontare l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 34 del mondo, che gioca il suo secondo quarto di finale consecutivo, o la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 135. È interessante notare che Parrizas Diaz non aveva raggiunto una fase così avanzata di un torneo WTA da Cluj-Napoca 2022.

Ma Paolini non si ferma qui. È ancora in gara anche nel doppio, dove gioca insieme a Sara Errani. Le due sono già in semifinale e si preparano a sfidare le polacche Magdalena Frech e Katarzyna Kawa.