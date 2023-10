Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 13 Ottobre 2023

Sarà una finale maschile tutta italiana quella che si disputerà domani sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Infatti, si sfideranno per il titolo Marcello Serafini e la testa di serie numero 4 Salvatore Caruso. Il primo ha dovuto combattere tre set per avere la meglio in rimonta (3-6, 6-3, 6-2) sulla wild card Gabriele Pennaforti, mentre il secondo, ex Top 100 mondiale, ha regolato 6-3, 6-1 il portoghese Goncalo Oliveira, numero 2 del seeding.

Finale anche in doppio per Serafini che, in coppia con Gianmarco Ferrari, hanno battuto 6-4, 7-5 il giapponese Ryuki Matsuda e il tedesco Timo Stodder e affronterà gli olandesi Thiemo De Bakker e Max Houkes, che hanno eliminato 6-3, 6-4 Giorgio Ricca e l’elvetico Remy Bertola.

La qualificata Federica Bilardo vola nelle semifinali del tabellone femminile rimontando 3-6, 6-2, 6-2 la statunitense Vivian Wolff e ora affronterà la ceca Sara Bejlek, testa di serie numero 4, che ha battuto 6-0, 6-1 la qualificata Alessandra Mazzola. Stop per la terza qualificata italiana, Anastasia Abbagnato, che ha ceduto con un doppio 6-3 davanti alla svedese Caijsa Wilda Hennemann.

Derby tricolore nella finale del doppio femminile: da una parte Eleonora Alvisi e Nuria Brancaccio (6-2, 4-6, 10-6 sulla slovena Nika Radisic e la bosniaca Anita Wagner), dall’altra Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara (6-4, 6-3 sull’australiana Kaylah Mcphee e l’ungherese Amarussa Kiara Toth).