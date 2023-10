La stoccata di Trungelliti: “Federer e Nadal sono complici del pessimo stato del sistema tennis”

L’argentino Marco Trungelliti continua la sua battaglia personale denunciando i mali del tennis attuale, come le scommesse e le cattive condizioni che affrontano i tennisti non di spicco, e attacca direttamente i due monumenti del tennis contemporaneo, Rafael Nadal e Roger Federer, e anche le istituzioni. Attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano di Buenos Aires La Nacion, Trungelliti punta il dito contro Roger e Rafa poiché a suo dire, visto il loro potere e influenza nella disciplina, non hanno fatto niente per migliorare i tanti problemi esistenti, a differenza di Djokovic che si è esposto pubblicamente lottando contro il sistema e i suoi mali.

Trungelliti nel 2019 aveva scosso il mondo della racchetta denunciando con dovizia di particolari il sistema di scommesse illegali che prosperava in modo parallelo al tour truccando centinaia di match minori e guastando la regolarità delle partite. La sua denuncia aveva creato un clima di grande tensione, tanto da farlo sentire come una sorta di spia, un traditore, provocando costanti minacce da parte delle organizzazioni malavitose che aveva portato alla luce, ma anche l’ostilità di molti colleghi che frequentavano i suoi stessi tornei. Una situazione che l’ha portato a mollare tutto e isolarsi ad Andorra. Riportiamo alcuni estratti delle forti dichiarazioni dell’albiceleste.

“Non avrei mai pensato di pagare un prezzo così alto per aver parlato. Pensavo che il mondo fosse pronto per qualcosa del genere, ma sono stato vittima del bullismo, di minacce. È stato difficile rialzarmi, non volevo andare ad allenarmi e gli infortuni continuavano ad arrivare. Ho incontrato giocatori che ammettono di essere con me e condividere la mia battaglia, che mi sostengono, ma che non lo dicono pubblicamente perché vogliono evitare problemi”.

Alla domanda su come si sia accorto che il suo avversario stava mollando volontariamente la partita, Marco così ha risposto: “Mi è successo diverse volte ed è imbarazzante. All’improvviso vedi che molte palle dell’avversario vanno fuori di quattro metri, mentre prima mi tornavano in gioco, e all’altro non frega niente. Ricevo minacce di morte ogni giorno, anche alla mia famiglia, e recentemente i miei social media sono stati hackerati. Il sistema è un disastro, sono ancora molto deluso da uno sport che permette che quelli che non sono dentro i top-100 sembra devano ringraziare di ricevere 500 euro perché non siamo bravi. Tutte le istituzioni del tennis hanno fatto molto meno di quanto mi aspettassi sul mio caso. Rifarei quello che ho fatto, ma non so se sia stato di grande aiuto. Ho la sensazione che i giocatori che fanno le scommesse ora siano più attenti, ma l’attenzione dovrebbe essere rivolta anche agli allenatori“.

Ecco il duro attacco a Federer e Nadal: “Se non sei tra i 100 al mondo non esisti, ti ignorano. Quello che mi fa più male è come si è comportato Federer perché con il peso e il carisma che ha, se avesse voluto cambiare le cose, per lui sarebbe stato possibile, stessa cosa per Nadal. Né lui né Rafa hanno mai detto nulla a riguardo, cosa che Novak Djokovic fa continuamente. Li considero complici del pessimo stato del sistema tennis perché non hanno mai aperto bocca per difendere i diritti dei giocatori modesti. Non si può permettere che solo 80 o 100 persone si guadagnino da vivere grazie a questo sport. Mi ha sempre dato fastidio. Come tennisti saranno spettacolari, ma come esseri umani sono molto poveri. È fondamentale che un riferimento come Djokovic parli di questo. La creazione della PTPA è molto generosa da parte loro perché toglie energia e tempo. Gli ho parlato e l’ho ringraziato per come mi ha difeso e per tutto quello che sta facendo. Tutto quello che dice con la PTPA supporta ciò che ho rivelato qualche anno fa. Ho la sensazione che il tennis sia interessato a continuare ad avere partite truccate perché altrimenti i tornei ITF e Challenger sarebbero di per sé insostenibili. Molti colleghi mi hanno detto che era impossibile per loro denunciare offerte di manovre dopo aver visto come mi hanno trattato”.

Parole davvero pesanti da parte di un tennista che si è esposto in prima persona per denunciare un sistema malato, pagando dure conseguenze.

Marco Mazzoni