Challenger Fairfield: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun italiano presente

Challenger Fairfield – Tabellone Principale – hard

(1) Michelsen, Alex vs Dougaz, Aziz

(WC) Kwiatkowski, Thai-Son vs (WC) Baris, Ozan

Spizzirri, Eliot vs Qualifier

Basavareddy, Nishesh vs (6) Walton, Adam

(3) Kudla, Denis vs Schoolkate, Tristan

Tomic, Bernard vs Johnson, Steve

(PR) Harrison, Christian vs Qualifier

Lajal, Mark vs (7) Sandgren, Tennys

(5) Galarneau, Alexis vs Holt, Brandon

(Alt) Langmo, Christian vs Qualifier

(Alt) Mansouri, Skander vs Pospisil, Vasek

Qualifier vs (4) Svajda, Zachary

(8) Ritschard, Alexander vs Qualifier

Kypson, Patrick vs (WC) Mayo, Aidan

Krueger, Mitchell vs (PR) Schnur, Brayden

Qualifier vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

(1) Van Wyk, Krisvs (Alt) Smith, KeeganWinter, Edwardvs (11) Ponwith, Nathan

(2) Zhu, Evan vs Whitehouse, Mark

Poljicak, Mili vs (7) Holmgren, August

(3) Kirchheimer, Strong vs (WC) Burnett, Evan

(Alt) Pannu, Kiranpal vs (10) Quinn, Ethan

(4) Gomez, Federico Agustin vs (Alt) Vandecasteele, Quinn

(Alt) Tien, Learner vs (8) Kingsley, Cannon

(5) Moller, Elmer vs (WC) Banerjee, Samir

(Alt) Dostanic, Stefan vs (9) Cozbinov, Alexandr

(6) Chidekh, Clement vs (Alt) Markes, Colin

(Alt) Johns, Garrett vs (12) Perez, Alfredo