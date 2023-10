Challenger Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e Bonadio nelle quali

Challenger Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs (WC) Ficovich, Juan Pablo

Bagnis, Facundo vs Qualifier

Olivieri, Genaro Alberto vs Dellien, Hugo

Monteiro, Thiago vs (8) Choinski, Jan

(3) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Delbonis, Federico

(WC) Burruchaga, Roman Andres vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs Kovalik, Jozef

Qualifier vs (7) Comesana, Francisco

(6) Tabilo, Alejandro vs Agamenone, Franco

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Navone, Mariano

Ugo Carabelli, Camilo vs (4) Barrios Vera, Tomas

(5) Kopriva, Vit vs Svrcina, Dalibor

Meligeni Alves, Felipe vs Darderi, Luciano

(SE) Pellegrino, Andrea vs (Alt) Andreozzi, Guido

Collarini, Andrea vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

Challenger Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Bonadio, Riccardo vs Descotte, Matias Franco

Ayeni, Alafia vs (10) Torres, Juan Bautista

(2) Trungelliti, Marco vs Boscardin Dias, Pedro

(WC) Monferrer, Ezequiel vs (11) Elias, Gastao

(3) Rodriguez Taverna, Santiago vs (WC) Farjat, Tomas

(WC) Monzon, Ignacio vs (7) Olivo, Renzo

(4/Alt) Hardt, Nick vs Barrena, Alex

(Alt) Villanueva, Gonzalo vs (9) Mejia, Nicolas

(5) Dellien, Murkel vs Vallejo, Adolfo Daniel

Lama, Gonzalo vs (8/Alt) Casanova, Hernan

(6) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (WC) Mena, Facundo

Bueno, Gonzalo vs (12) Guillen Meza, Alvaro

CANCHA 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Murkel Dellien vs Adolfo Daniel Vallejo

2. [3] Santiago Rodriguez Taverna vs [WC] Tomas Farjat

3. [6] Joao Lucas Reis Da Silva vs [WC] Facundo Mena

4. Gonzalo Bueno vs [12] Alvaro Guillen Meza

CANCHA 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4/Alt] Nick Hardt vs Alex Barrena

2. Gonzalo Lama vs [8/Alt] Hernan Casanova

3. [WC] Ezequiel Monferrer vs [11] Gastao Elias

4. [1] Riccardo Bonadio vs Matias Franco Descotte