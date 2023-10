Challenger Campinas: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Campinas – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Qualifier vs Collarini, Andrea

Trungelliti, Marco vs Pellegrino, Andrea

(Alt) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (5) Choinski, Jan

(4) Comesana, Francisco vs Hardt, Nick

Qualifier vs Qualifier

Andreozzi, Guido vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs (8) Ugo Carabelli, Camilo

(6) Dellien, Hugo vs (WC) Ribeiro, Eduardo

(WC) Lima, Enzo vs Rodriguez Taverna, Santiago

(SE) Heide, Gustavo vs Monteiro, Thiago

Delbonis, Federico vs (3) Diaz Acosta, Facundo

(7) Meligeni Alves, Felipe vs Qualifier

Burruchaga, Roman Andres vs (WC) Zanellato, Nicolas

Darderi, Luciano vs (Alt) Pucinelli De Almeida, Matheus

(Alt) Dellien, Murkel vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

(1) Dutra da Silva, Danielvs(Alt) Saraiva Dos Santos, Paulo Andrevs (9) Klier Junior, Gilbert

(2) Boscardin Dias, Pedro vs (WC) Wendler Filho, Jefferson

(WC) Albieri, Matheus vs (11) Pereira, Jose

(3) Bicknell, Blaise vs (WC) Bueres, Matheus

(Alt) Zeballos, Federico vs (7) Sakamoto, Pedro

(4) Luz, Orlando vs (Alt) Roveri Sidney, Gabriel

(Alt) Nusdeo, Joao Marcos vs (12) Zormann, Marcelo

(5) Alves, Mateus vs (WC) Ono, Luka

(Alt) Schiessl, Joao Eduardo vs (8) Leite, Wilson

(6) Mena, Facundo vs (Alt) Tosetto, Rafael

(Alt) Gimenez, Igor vs (10) Kuzuhara, Bruno