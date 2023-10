Challenger Tiburon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Challenger Tiburon – Tabellone Principale – hard

(1) Michelsen, Alex vs Qualifier

Mpetshi Perricard, Giovanni vs Qualifier

(WC) Baris, Ozan vs Schoolkate, Tristan

Krueger, Mitchell vs (7) Peniston, Ryan

(4) Kudla, Denis vs Tomic, Bernard

Qualifier vs Lajal, Mark

Qualifier vs (WC) Tien, Learner

Walton, Adam vs (6) Pospisil, Vasek

(8) Sandgren, Tennys vs Qualifier

Qualifier vs Shelbayh, Abdullah

(WC) Dostanic, Stefan vs Johnson, Steve

(PR) Harrison, Christian vs (3) Svajda, Zachary

(5) Galarneau, Alexis vs Kypson, Patrick

Dougaz, Aziz vs Poljicak, Mili

Lokoli, Laurent vs Monday, Johannus

Ritschard, Alexander vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

(1) Holt, Brandonvs Kingsley, Cannon(WC) Svajda, Trevorvs Alternate

(2) Mansouri, Skander vs (WC) Rivera, Hudson

(PR) Schnur, Brayden vs (10) Chidekh, Clement

(3) Kumar, Omni vs (WC) Johns, Garrett

Cozbinov, Alexandr vs (11) Holmgren, August

(4) Zhu, Evan vs Ponwith, Nathan

(Alt) Perez, Alfredo vs (7) Kirchheimer, Strong

(5) Langmo, Christian vs Basavareddy, Nishesh

(Alt) Quinn, Ethan vs (9) Mayo, Aidan

(6) Gomez, Federico Agustin vs (WC) Burnett, Evan

Kwiatkowski, Thai-Son vs (8) Moller, Elmer