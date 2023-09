ATP 500 Pechino: Il programma completo di Sabato 30 Settembre 2023. In campo Matteo Arnaldi in singolare e Jannik Sinner nel doppio

Il torneo ATP 500 di Pechino, in Cina, continua a regalare emozioni e sorprese, con il tabellone che si sta sempre più delineando. Una delle sorprese più significative è stata l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, quarto favorito, ad opera del cileno Nicola Jarry, che lo ha sconfitto con un doppio 6-4. Questo risultato apre nuove opportunità per gli altri giocatori, compreso l’italiano Matteo Arnaldi.

Arnaldi ha mostrato una forma eccellente, superando con facilità lo statunitense JJ Wolf con un secco 6-2, 6-2, preparandosi così per il prossimo turno contro Jarry. La sconfitta di Tsitsipas è diventata rapidamente l’argomento di conversazione, sia per il difficile periodo che il giovane greco sta attraversando, sia perché il torneo perde uno dei suoi giocatori più attesi.

Tuttavia, il cammino non si presenta semplice per Arnaldi, nativo di Sanremo. In caso di vittoria sul cileno Jarry, dovrà infatti affrontare il vincitore del match tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il tedesco Alexander Zverev, che è riuscito a superare un match estenuante contro Diego Schwartzman.

1.vs Nicolas Jarry2. Alex de Minaurvs [2] Daniil Medvedev3. [8] Alexander Zverevvs Alejandro Davidovich Fokina(non prima ore: 15:00)

Lotus – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 15:00 pm)

1. [5] Andrey Rublev vs Ugo Humbert

Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

2. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Sander Gille / Joran Vliegen

3. [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Tomas Martin Etcheverry / Nicolas Jarry

4. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Alex de Minaur / Jannik Sinner