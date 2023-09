Challenger Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Barrios Vera, Tomas vs (WC) Hoyos, Alejandro

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Lama, Gonzalo

Mejia, Nicolas vs (8) Olivo, Renzo

(4) Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

Durasovic, Viktor vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Dellien, Murkel vs (WC) Soriano Barrera, Adria

Luz, Orlando vs (7) Hardt, Nick

(5) Rodriguez Taverna, Santiago vs Barrena, Alex

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Heide, Gustavo

Ribeiro, Eduardo vs (3) Dellien, Hugo

(6) Ficovich, Juan Pablo vs Ejupovic, Elmar

Kingsley, Cannon vs Jorda Sanchis, David

Qualifier vs (WC) Rodriguez, Johan Alexander

Lock, Benjamin vs (2) Tabilo, Alejandro

Challenger Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Bicknell, Blaise vs Zormann, Marcelo

Puttergill, Calum vs (12) Pannu, Kiranpal

(2) Alves, Mateus vs (Alt) Claverie, Lorenzo

Buse, Ignacio vs (11) Huertas del Pino, Conner

(3) Zanellato, Nicolas vs (WC) Osorio, Juan Sebastian

(WC) Price, Salvador vs (10) Pereira, Jose

(4) Mena, Facundo vs Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(WC) Rengifo, Frazier vs (8) Farjat, Tomas

(5) Leite, Wilson vs (Alt) Stater, Alexander

(PR) Gomez, Juan Sebastian vs (9) Klier Junior, Gilbert

(6) Panta, Jorge vs Soto, Matias

(WC) Pena, Enrique vs (7) Lilov, Victor