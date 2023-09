Challenger Orleans: Il Tabellone Principale e di Quali. Zeppieri e Nardi nel Md. Derby nelle qualificazioni

Challenger Orleans – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Gasquet, Richard vs (WC) Herbert, Pierre-Hugues

(SE) Novak, Dennis vs Mensik, Jakub

(Alt) Diallo, Gabriel vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs (6) Huesler, Marc-Andrea

(4) Bonzi, Benjamin vs (Alt) Escoffier, Antoine

(WC) Jacquet, Kyrian vs Paire, Benoit

Lestienne, Constant vs de Jong, Jesper

Machac, Tomas vs (7) Cressy, Maxime

(8) Draper, Jack vs Albot, Radu

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Brouwer, Gijs vs Qualifier

Prizmic, Dino vs (3) Gaston, Hugo

(5) Goffin, David vs Qualifier

Virtanen, Otto vs Qualifier

Nardi, Luca vs Grenier, Hugo

Molcan, Alex vs (2/WC) Van Assche, Luca

(1) Bellucci, Mattiavs Vincent Ruggeri, SamuelAlternate vs (8) Marie, Jules

(13) Debru, Gabriel vs (Alt) Lamasine, Tristan

De Schepper, Kenny vs (10) Gombos, Norbert

(3) Ymer, Elias vs (WC) Brosset, Samuel

Gojowczyk, Peter vs (9) Bourgue, Mathias

(4) De Loore, Joris vs (WC) Bertrand, Robin

Bertola, Remy vs (7) Berankis, Ricardas

(5) Ilkel, Cem vs Hoang, Antoine

(WC) Paris, Tom vs (11) Poullain, Lucas

(6/Alt) Ferreira Silva, Frederico vs (WC) Gea, Arthur

Alternate vs (14) Broom, Charles

St Cyr en Val No.1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Tom Paris vs [11] Lucas Poullain

2. [13] Gabriel Debru vs [Alt] Tristan Lamasine

3. [3] Elias Ymer vs [WC] Samuel Brosset

4. [1] Mattia Bellucci vs Samuel Vincent Ruggeri

5. Alternate vs [14] Charles Broom

6. Remy Bertola vs [7] Ricardas Berankis