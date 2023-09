ITF Le Neubourg e Skopje: I Main Draw

ITF LE NEUBOURG(Fra 80k cemento outdoor)

[1] Lucrezia Stefanini vs Mona Barthel

Valentina Ryser vs Lesley Pattinama kerkhove

Manon Leonard vs Margaux Rouvroy

Manon Arcangioli vs [5] Fiona Ferro

[3] Simona Waltert vs Nahia Berecoechea

Tiphanie Lemaitre vs Pemra Ozgen

Joanna Garland vs Ekaterina Maklakova

Ksenia Zaytseva vs [7] Alina Korneeva

[8] Alice Robbe vs Olga Helmi

Urszula Radwanska vs Jenny Lim

Audrey Albie vs Lucia Cortez llorca

Mana Kawamura vs [4] Celine Naef

[6] Timea Babos vs Magali Kempen

Julia Stusek vs Arina Gabriela Vasilescu

Johanne Christine Svendsen vs Sarah Beth Grey

Nadiya Kolb vs [2] Oceane Dodin

ITF SKOPJE(Nmk 40k terra)

[1] Leolia Jeanjean vs TBD

Denislava Glushkova vs Merel Hoedt

Amelie Van impe vs Dunja Maric

[15] Mia Ristic vs TBD

[10] Gabriela Ce vs TBD

Aleksandra Krunic vs Iva Primorac

Nadine Keller vs Fanny Ostlund

[5] Tena Lukas vs TBD

[4] Lina Gjorcheska vs TBD

Natalia Siedliska vs Luca Udvardy

Ilay Yoruk vs Anja Stankovic

[16] Rina Saigo vs TBD

[12] Anastasiya Konstantinovna Soboleva vs TBD

Iva Daneva vs Ksenia Laskutova

Diana Marcinkevica vs Radka Zelnickova

[8] Sada Nahimana vs TBD

[7] Cagla Buyukakcay vs TBD

Sara Cakarevic vs Tina Nadine Smith

Lexie Stevens vs Magdalena Stoilkovska

[9] Justina Mikulskyte vs TBD

[13] Anastasia Zolotareva vs TBD

Yukina Saigo vs Dea Herdzelas

Dimitra Pavlou vs Eleni Christofi

[3] Rosa Vicens mas vs TBD

[6] Solana Sierra vs TBD

Laura Mair vs Ayla Aksu

Gabriela Lee vs Miriana Tona

[11] Martha Matoula vs TBD

[14] Dejana Radanovic vs TBD

Chihiro Muramatsu vs Verena Meliss

Yvonne Cavalle-reimers vs Zhibek Kulambayeva

[2] Ipek Oz vs TBD