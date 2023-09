Jannik Sinner e Matteo Berrettini verso il forfait in Coppa Davis. Quasi certa l’assenza dei due giocatori. Volandri dichiara “Sinner ha bisogno di riposare e Berretini di recuperare dall’infortunio”

Jannik Sinner non dovrebbe partecipare alla prossima Coppa Davis in programma la prossima settimana. La decisione arriva dopo l’epico match agli US Open in cui Sinner ha lottato strenuamente contro Alexander Zverev, uscendo dal campo esausto e soffrendo di crampi. Nonostante la sconfitta, la performance di Sinner ha impressionato molti, ma ha evidentemente lasciato l’azzurro in condizioni fisiche non ottimali.

L’Italia, nel frattempo, sarà impegnata a Bologna dal 12 al 17 settembre nel gruppo A di qualificazione per le finali di Malaga.

Filippo Volandri, capitano della squadra italiana, ha dichiarato: “Siamo in contatto con Jannik e attendiamo ulteriori notizie sul suo stato. Tuttavia, siamo consapevoli che abbiamo una squadra che può affrontare l’impegno di Bologna. La partita con Zverev è stata estremamente fisica ed intensa per Jannik. Ciò che è fondamentale ora è che lui possa recuperare completamente”.

L’assenza di Sinner non sarà l’unico colpo per la squadra italiana. Matteo Berrettini, un altro pilastro del tennis italiano, è attualmente alle prese con un infortunio. Volandri ha commentato: “Matteo era impaziente di giocare in Davis, era veramente entusiasta dell’idea. Ma adesso, la sua priorità deve essere il recupero”.

Questi sviluppi rendono la strada verso Malaga un po’ più difficile per l’Italia, ma la squadra ha dimostrato in passato di poter superare le avversità. Il tempo dirà come si evolveranno gli eventi a Bologna.

In preallarme Arnaldi e Sonego.