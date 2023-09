US Open, Zverev non spaventa i bookmaker: Sinner vede i quarti e insegue il titolo

Jannik Sinner affronterà stanotte Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco, che in questo torneo sembra tornato ai livelli pre-infortunio dello scorso anno, non sarà un avversario semplice per il numero uno d’Italia, sconfitto negli ultimi tre scontri diretti. Secondo i betting analyst, è l’italiano il favorito per la vittoria: il successo di Sinner si gioca a 1,57 mentre la vittoria del campione olimpico in carica è offerta a 2,29. Tra i risultati, in cima alla lavagna c’è il 3-0 in favore dell’altoatesino, visto a 3,55 e seguito dal 3-1 a 4,30. Un successo di Zverev per 3-0 paga 6,20 volte la posta. Ci si aspetta una partita lunga e giocata punto su punto: la quota Over 38.5 game totali è proposta a 1,68 contro il 2,02 dell’Under.

I due rivali, che andranno a disputare l’ottavo di finale più affascinante e aperto di questo torneo, secondo i bookie sono anche contendenti per il titolo. Davanti a tutti c’è sempre Novak Djokovic, il cui 24esimo titolo Slam si gioca a 1,83, segue Carlos Alcaraz, campione in carica, a 2,50. Terzo candidato il campione del 2021 Daniil Medvedev, a 10,50, seguito proprio da Sinner, a 15. Il primo titolo Major di Zverev, invece, paga 32 volte la posta.

