Challenger Tulln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cobolli nel Md e Compagnucci nelle quali

Challenger Tulln – Tabellone Principale – terra

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Misolic, Filip

(WC) Kopp, Sandro vs Qualifier

Nagal, Sumit vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs (8) Sachko, Vitaliy

(4) Cobolli, Flavio vs Sels, Jelle

Qualifier vs Laaksonen, Henri

(WC) Oberleitner, Neil vs (WC) Miedler, Lucas

Squire, Henri vs (5) Kovalik, Jozef

(6) Gakhov, Ivan vs Qualifier

Molleker, Rudolf vs Rodriguez Taverna, Santiago

Stodder, Timo vs Diez, Steven

Qualifier vs (3) Marterer, Maximilian

(7) Svrcina, Dalibor vs Qualifier

Kuzmanov, Dimitar vs Novak, Dennis

Kopriva, Vit vs Kolar, Zdenek

Ejupovic, Elmar vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Hassan, Benjaminvs (WC) Ujvary, Matthias(Alt) Forejtek, Jonasvs (12) Klok, Denis

(2) Kasnikowski, Maks vs (WC) Werren, Paul

(Alt) Wehnelt, Kai vs (9) Jahn, Jeremy

(3) Rosol, Lukas vs Milev, Yanaki

Basic, Mirza vs (11) Bittoun Kouzmine, Constantin

(4) Masur, Daniel vs (WC) Gaxherri, Syl

Pichler, David vs (8) Kivattsev, Kirill

(5) Moeller, Marvin vs (Alt) Setkic, Aldin

(WC) Moraing, Mats vs (7) Chepelev, Andrey

(6) Rola, Blaz vs (Alt) Prihodko, Oleg

(Alt) Melzer, Gerald vs (10) Compagnucci, Tommaso

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Jonas Forejtek vs [12] Denis Klok

2. [WC] Mats Moraing vs [7] Andrey Chepelev

3. [3] Lukas Rosol vs Yanaki Milev

4. David Pichler vs [8] Kirill Kivattsev

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Kai Wehnelt vs [9] Jeremy Jahn

2. [5] Marvin Moeller vs [Alt] Aldin Setkic

3. [6] Blaz Rola vs [Alt] Oleg Prihodko

4. Mirza Basic vs [11] Constantin Bittoun Kouzmine