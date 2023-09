Challenger Shanghai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lorenzo GIustino nel Md

Challenger Shanghai – Tabellone Principale – hard

(1) O’Connell, Christopher vs Saville, Luke

(WC) Liu, Hanyi vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs Qualifier

Palan, Dominik vs (8) Noguchi, Rio

(3) Polmans, Marc vs Peliwo, Filip

Sekulic, Philip vs Tu, Li

Bellier, Antoine vs Qualifier

Jasika, Omar vs (7) Atmane, Terence

(6) Bu, Yunchaokete vs (WC) Te, Rigele

Moriya, Hiroki vs Giustino, Lorenzo

(Alt) Sasikumar, Mukund vs Sweeny, Dane

McCabe, James vs (4) Shang, Juncheng

(5) Wu, Tung-Lin vs (WC) Sun, Fajing

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Haliak, Mikalai

Bolt, Alex vs (2) Watanuki, Yosuke

Challenger Shanghai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Weber, Arthur vs (Alt) Zakharov, Alexey

Bai, Yan vs (9) Takahashi, Yusuke

(2) Chappell, Nick vs (WC) Jiang, Haoda

(WC) Jiang, Yiqing vs (8) Statham, Rubin

(3) Zhu, Evan vs Xiao, Linang

(Alt) Wang, Xiaofei vs (11) Trotter, James

(4) Sinclair, Colin vs (Alt) Romios, Matthew Christopher

Mu, Tao vs (7) Sakellaridis, Stefanos

(5) Strombachs, Robert vs Ho, Ray

(WC) Zhang, Linghao vs (10) Ayeni, Alafia

(6) Ly, Nam Hoang vs (Alt) Uesugi, Kaito

(Alt) Kalovelonis, Markos vs (12) Li, Hanwen

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Nick Chappell vs [WC] Haoda Jiang

2. [Alt] Markos Kalovelonis vs [12] Hanwen Li

3. Tao Mu vs [7] Stefanos Sakellaridis

4. Yan Bai vs [9] Yusuke Takahashi

Court 5 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Yiqing Jiang vs [8] Rubin Statham

2. [3] Evan Zhu vs Linang Xiao

3. [WC] Linghao Zhang vs [10] Alafia Ayeni

4. [1] Arthur Weber vs [Alt] Alexey Zakharov

Court 6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Nam Hoang Ly vs [Alt] Kaito Uesugi

2. [Alt] Xiaofei Wang vs [11] James Trotter

3. [4] Colin Sinclair vs [Alt] Matthew Christopher Romios

4. [5] Robert Strombachs vs Ray Ho