Cadute e sorprese agli US Open: Ruud esce al secondo turno, Wozniacki brilla nel suo ritorno. Mensik sorprende (Video)

Casper Ruud, attualmente quinto nel ranking mondiale e finalista agli US Open nel 2022, ha ammesso mercoledì sera di attraversare un periodo non proprio brillante. Infatti, è stato eliminato al secondo turno dell’edizione di quest’anno dell’ultimo Grand Slam stagionale. Il tennista norvegese, che sarebbe già uscito dalla top 10 se non avesse raggiunto nuovamente la finale a Roland Garros, vedrà ora una notevole caduta nel ranking, con il rischio concreto di non rientrare tra i primi 10.

Ruud ha mostrato una performance inconsistente, cedendo al talentuoso e solido cinese Zhang Zhizhen, 67º al mondo e già autore di significative vittorie nel 2022. I set si sono conclusi per 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 6-2 in una sfida che ha visto il tennista asiatico essere superiore nei momenti chiave dell’incontro. Al terzo turno, Zhang avrà un’altra grande chance, sfidando l’australiano Rinky Hijikata, una delle rivelazioni della prima settimana. Questa parte del tabellone appare ora decisamente imprevedibile.

In un altro sviluppo sorprendente, Caroline Wozniacki ha stupito molti annunciando, negli ultimi mesi, il suo ritorno alle competizioni dopo quasi quattro anni e la nascita di due figli. Ha detto di sentirsi pronta a lottare per i grandi titoli e ha mantenuto la sua promessa. Mercoledì, durante la sessione serale dello Arthur Ashe Stadium, la danese ha ottenuto una vittoria significativa, avanzando al terzo turno degli US Open, torneo in cui è stata finalista nel 2009 e 2014.

La Wozniacki, 33 anni, ha battuto la ceca Petra Kvitova, undicesima nel ranking mondiale e una delle sue storiche rivali, con il punteggio di 7-5 e 7-6(5). La sua prestazione solida e precisa, con 22 colpi vincenti e soli 13 errori non forzati, ha fatto la differenza, in particolare contro i 39 errori gratuiti di Kvitova. Si tratta della prima vittoria di Wozniacki contro una giocatrice top 20 dal novembre 2018, quando sconfisse proprio Kvitova alle WTA Finals. Al terzo turno, la danese incontrerà l’americana Jennifer Brady.

Taylor Fritz, la prima racchetta degli Stati Uniti e nono al mondo, ha confermato un’ottima serata per il tennis statunitense, raggiungendo il terzo turno insieme a Frances Tiafoe, Tommy Paul e Ben Shelton. La parte bassa del tabellone, con l’eccezione di Novak Djokovic, ha visto l’uscita di molti dei principali protagonisti, come Holger Rune, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas.

Fritz, 25 anni, ha superato con facilità il peruviano Juan Pablo Varillas, che quest’anno aveva brillato arrivando agli ottavi di finale a Roland Garros. Il punteggio è stato di 6-1, 6-2 e 6-2, in meno di due ore di gioco. Fritz ora affronterà al terzo turno il giovane talento ceco Jakub Mensik, 17 anni, che si è distinto come una delle storie più interessanti della prima settimana.

“Ricorda il suo nome, se non lo hai già fatto. Jakub Mensik, giovane ceco di 17 anni e attuale 206º nel ranking ATP, ha fatto storia mercoledì qualificandosi per il terzo turno degli US Open. Proveniente dalle qualificazioni, Mensik ha già collezionato cinque vittorie e diventa il tennista più giovane a raggiungere questa fase del torneo nel singolare maschile da quando Fabrice Santoro ci riuscì nel 1990!

Il tennista ceco, che quest’anno è stato in Portogallo sia per la Coppa Davis sia per partecipare a tornei ITF, ha sconfitto al secondo turno il francese Titouan Droguet, anch’esso giovane (22 anni), proveniente dalle qualificazioni e 171º ATP, con punteggi di 3-6, 6-2, 7-6(1) 6-3. Durante l’incontro, Mensik ha dimostrato di avere più armi del suo avversario e, soprattutto, un futuro luminoso davanti a lui.

Jelena Ostapenko, ex top 5 mondiale e attuale 21ª nel ranking, ha mostrato ancora una volta mercoledì perché i suoi match sono quasi sempre unici, qualificandosi per il terzo turno degli US Open in un duello epico e quasi indescrivibile. La lettone di 26 anni ha sconfitto la russa Elina Avanesyan con punteggi di 6-3, 5-7 e 7-5, in 2 ore e 20 minuti, nonostante abbia commesso ben 80 errori non forzati durante l’incontro. I 57 colpi vincenti si sono rivelati sufficienti a compensare e le hanno permesso di prepararsi per l’incontro con l’americana Bernarda Pera al terzo turno. Anche la rientrante americana Jennifer Brady ha avanzato. La semifinalista del 2020 ha battuto la polacca Magda Linette, 24ª WTA, con punteggi di 6-1, 2-6 6-2.”







