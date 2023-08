Jack Sock chiuderà la sua carriera tennistica agli US Open 2023 e si darà al Pickleball

È la fine di un’era nel mondo del tennis americano. Jack Sock, all’età di 30 anni, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico al termine degli US Open 2023. E non sarà l’unico a dire addio: anche John Isner, noto per le sua epica battaglia sul campo, si ritirerà al termine del torneo. Entrambi hanno ricevuto una wildcard per partecipare all’evento e concluderanno le loro carriere giocando insieme nel doppio.

Sock, con una carriera di ottimo livelo, si ritira avendo al suo attivo quattro titoli del Grand Slam: due a Wimbledon e uno all’US Open in doppio, oltre a un titolo dell’US Open in doppio misto. Questi successi sono il riflesso del suo talento, Ma non è tutto. Jack Sock può anche vantare una medaglia d’oro e una di bronzo olimpiche.

Il mondo del tennis e soprattutto per gli Usa perderanno due tennisti di ottimo livello come Sock e Isner. Mentre la comunità tennistica saluta questi due grandi atleti, Jack Sock ha già annunciato il suo prossimo passo post-tennis: il pickleball. Tramite i social media, ha comunicato che inizierà una nuova avventura nel mondo di questo sport in crescita.

La loro ultima apparizione a Flushing Meadows sarà carica di emozioni, con fan e colleghi che li saluteranno con il rispetto e l’ammirazione che meritano. Sarà interessante vedere come si svilupperà la nuova carriera di Sock nel pickleball.





Marco Rossi