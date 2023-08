Challenger Zhangjiagang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lorenzo Giustino nel Md

Challenger Zhangjiagang – Tabellone Principale – hard

(1) Bu, Yunchaokete vs (WC) Te, Rigele

Peliwo, Filip vs Palan, Dominik

Qualifier vs Giustino, Lorenzo

Saville, Luke vs (8) McCabe, James

(4) Noguchi, Rio vs Qualifier

Qualifier vs Sasikumar, Mukund

Zhu, Evan vs Sakellaridis, Stefanos

Qualifier vs (6) Jung, Jason

(7) Berankis, Ricardas vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs Strombachs, Robert

Ly, Nam Hoang vs Chappell, Nick

Qualifier vs (3) Uchida, Kaichi

(5) Tu, Li vs Sekulic, Philip

(Alt) Statham, Rubin vs (WC) Li, Hanwen

Weber, Arthur vs (Alt) Ayeni, Alafia

(WC) Sun, Fajing vs (2) Atmane, Terence

(1) Sinclair, Colinvs (PR) Kalovelonis, Markos(Alt) Denisov, Ivanvs (11) Liu, Hanyi

(2) Takahashi, Yusuke vs (WC) Sheng, Jianhao

Liaonenka, Aliaksandr vs (7) Bai, Yan

(3) Karlovskiy, Evgeny vs Romios, Matthew Christopher

Sheyngezikht, Leonid vs (8/Alt) Wang, Xiaofei

(4) Haliak, Mikalai vs (Alt) Zhang, Linghao

(Alt) Matsui, Toshihide vs (10) Ho, Ray

(5) Zgirovsky, Alexander vs (WC) Wang, Qiulin

Zhou, Yi vs (12/Alt) Xiao, Linang

(6) Sekiguchi, Shuichi vs (Alt) Alcantara, Francis Casey

Uesugi, Kaito vs (9) Cui, Jie

Central Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yi Zhou vs [12/Alt] Linang Xiao

2. Leonid Sheyngezikht vs [8/Alt] Xiaofei Wang

3. [2] Yusuke Takahashi vs [WC] Jianhao Sheng

4. [Alt] Ivan Denisov vs [11] Hanyi Liu

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mikalai Haliak vs [Alt] Linghao Zhang

2. [5] Alexander Zgirovsky vs [WC] Qiulin Wang

3. Aliaksandr Liaonenka vs [7] Yan Bai

4. [1] Colin Sinclair vs [PR] Markos Kalovelonis

Court 6 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Evgeny Karlovskiy vs Matthew Christopher Romios

2. [Alt] Toshihide Matsui vs [10] Ray Ho

3. Kaito Uesugi vs [9] Jie Cui

4. [6] Shuichi Sekiguchi vs [Alt] Francis Casey Alcantara