Us Open: Il programma completo di Lunedì 28 Agosto 2023. In campo 4 azzurri (aspettando la fine delle qualificazioni)

**🎾 ARTHUR ASHE STADIUM 🎾** – 🕛 18:00 PM

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: I. Swiatek (🇵🇱 POL) vs. R. Peterson (🇸🇪 SWE)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: L. Tien (🇺🇸 USA) vs. F. Tiafoe (🇺🇸 USA) [10]

– 🕖 01:00 AM

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. C. Gauff (🇺🇸 USA) [6]

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: A. Muller (🇫🇷 FRA) vs. N. Djokovic (🇷🇸 SRB) [2]

—

**🎾 LOUIS ARMSTRONG STADIUM 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: V. Azarenka (🇧🇾 BLR) [18] vs. F. Ferro (🇫🇷 FRA)

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: S. Stephens (🇺🇸 USA) vs. B. Haddad Maia (🇧🇷 BRA) [19]

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: S. Johnson (🇺🇸 USA) vs. T. Fritz (🇺🇸 USA) [9]

– 🕖 01:00 AM

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: S. Tsitsipas (🇬🇷 GRE) [7] vs. M. Raonic (🇨🇦 CAN)

🚺 WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. 🇩🇰 C. Wozniacki

—

**🏟 GRANDSTAND** 🕚 **17:00 PM**

🚹 **MEN’S SINGLES R1 – Upcoming** 🇰🇿 A. Bublik [25] vs. 🇦🇹 D. Thiem

🚺 **WOMEN’S SINGLES R1 – Upcoming** 🇺🇸 D. Collins vs. 🇨🇿 L. Fruhvirtova

🚺 **WOMEN’S SINGLES R1 – Upcoming** 🇰🇿 E. Rybakina [4] vs. 🇺🇦 M. Kostyuk

🚹 **MEN’S SINGLES R1 – Not before 22:00 PM** 🇰🇷 S. Kwon vs. 🇺🇸 C. Eubanks [28]

—

**🎾 COURT 17 🕔 17:00 PM 🎾**

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: R. Masarova (🇪🇸 ESP) vs. M. Sakkari (🇬🇷 GRE) [8]

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: C. Ruud (🇳🇴 NOR) [5] vs. Qualifier

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: T. Paul (🇺🇸 USA) [14] vs. Qualifier

– ⏳ **Not before 23:00 PM**

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: P. Kvitova (🇨🇿 CZE) [11] vs. C. Bucsa (🇪🇸 ESP)

—

**🎾 COURT 5 🕔 17:00 PM 🎾**

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: V. Gracheva (🇫🇷 FRA) vs. T. Townsend (🇺🇸 USA)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: R. Carballes Baena (🇪🇸 ESP) vs. H. Rune (🇩🇰 DEN) [4]

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. J. Brady (🇺🇸 USA)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: F. Auger-Aliassime (🇨🇦 CAN) [15] vs. M. McDonald (🇺🇸 USA)

—

**🎾 COURT 10 🕔 17:00 PM 🎾**

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: P. Cachin (🇦🇷 ARG) vs. B. Shelton (🇺🇸 USA)

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: B. Pera (🇺🇸 USA) vs. V. Kudermetova

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: M. Kecmanovic (🇷🇸 SRB) vs. J. Varillas (🇵🇪 PER)

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: A. Cornet (🇫🇷 FRA) vs. E. Avanesyan

—

**🎾 COURT 11 🕔 17:00 PM 🎾**

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: C. Ngounoue (🇺🇸 USA) vs. D. Saville (🇦🇺 AUS)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: M. Giron (🇺🇸 USA) vs. A. Davidovich Fokina (🇪🇸 ESP) [21]

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: M. Fucsovics (🇭🇺 HUN) vs. S. Korda (🇺🇸 USA) [31]

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: K. Day (🇺🇸 USA) vs. S. Cirstea (🇷🇴 ROU) [30]

—

**🎾 COURT 12 🕔 17:00 PM 🎾**

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: K. Muchova (🇨🇿 CZE) [10] vs. S. Hunter (🇦🇺 AUS)

– 🚺 WOMEN’S SINGLES R1: L. Davis (🇺🇸 USA) vs. D. Kovinic (🇲🇪 MNE)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: L. Djere (🇷🇸 SRB) [32] vs. B. Nakashima (🇺🇸 USA)

– 🚹 MEN’S SINGLES R1: B. Zapata Miralles (🇪🇸 ESP) vs. E. Quinn (🇺🇸 USA)

—

**🎾 COURT 13 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: J. Wolf (🇺🇸 USA) vs. Z. Zhang (🇨🇳 CHN)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: L. Musetti (🇮🇹 ITA) [18] vs. Qualifier

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: A. Sasnovich vs. M. Linette (🇵🇱 POL) [24]

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: J. Ostapenko (🇱🇻 LAT) [20] vs. J. Paolini (🇮🇹 ITA)

**🎾 COURT 4 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: I. Ivashka vs. J. Cerundolo (🇦🇷 ARG)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. E. Cocciaretto (🇮🇹 ITA) [29]

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: P. Udvardy (🇭🇺 HUN) vs. A. Tomljanovic (🇦🇺 AUS)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. Qualifier

**🎾 COURT 6 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: M. Frech (🇵🇱 POL) vs. E. Navarro (🇺🇸 USA)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. G. Barrere (🇫🇷 FRA)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: E. Mertens (🇧🇪 BEL) [32] vs. Qualifier

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: H. Dellien (🇧🇴 BOL) vs. Qualifier

**🎾 COURT 7 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: K. Rakhimova vs. B. Bencic (🇨🇭 SUI) [15]

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: A. Kalinina (🇺🇦 UKR) [28] vs. S. Sorribes Tormo (🇪🇸 ESP)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. F. Cerundolo (🇦🇷 ARG) [20]

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: Q. Halys (🇫🇷 FRA) vs. B. Bonzi (🇫🇷 FRA)

**🎾 COURT 8 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: S. Ofner (🇦🇹 AUT) vs. N. Borges (🇵🇹 POR)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. M. Betova

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: J. Vesely (🇨🇿 CZE) vs. Qualifier

**🎾 COURT 9 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: A. Mannarino (🇫🇷 FRA) [22] vs. Y. Watanuki (🇯🇵 JPN)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: L. Zhu (🇨🇳 CHN) vs. M. Sherif (🇪🇬 EGY)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: A. Karatsev vs. J. Lehecka (🇨🇿 CZE)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: A. Kalinskaya vs. K. Siniakova (🇨🇿 CZE)

**🎾 COURT 14 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: R. Gasquet (🇫🇷 FRA) vs. F. Marozsan (🇭🇺 HUN)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. X. Wang (🇨🇳 CHN)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: J. Grabher (🇦🇹 AUT) vs. X. Wang (🇨🇳 CHN)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. A. Popyrin (🇦🇺 AUS)

**🎾 COURT 15 🎾** – 🕚 17:00 PM

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: A. Schmiedlova (🇸🇰 SVK) vs. K. Baindl (🇺🇦 UKR)

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: R. Hijikata (🇦🇺 AUS) vs. P. Kotov

– 🚹 MEN’S SINGLESR1: R. Safiullin vs. M. Cecchinato (🇮🇹 ITA)

– 🚺 WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. M. Andreeva