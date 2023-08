Challenger Augsburg: Il Main Draw e il tabellone di Qualificazione. Due azzurri nel Md e tre nelle quali

Challenger Augsburg – Tabellone Principale – terra

(1) Casanova, Hernan vs Gerch, Lucas

(WC) Rehberg, Max Hans vs Echargui, Moez

Ejupovic, Elmar vs Qualifier

(WC) Moeller, Marvin vs (8) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(4) Diez, Steven vs Qualifier

Qualifier vs Roca Batalla, Oriol

Weis, Alexander vs Martineau, Matteo

Serdarusic, Nino vs (5) Guinard, Manuel

(6) Rodriguez Taverna, Santiago vs Wessels, Louis

Qualifier vs Harris, Billy

Crawford, Oliver vs Fonio, Giovanni

Taberner, Carlos vs (3) Burruchaga, Roman Andres

(7) Stodder, Timo vs Houkes, Max

Qualifier vs Martin, Andres

Bailly, Gilles Arnaud vs (WC) Topo, Marko

Qualifier vs (2) Hassan, Benjamin

(1) Rocha, Henriquevs (WC) Florig, PhilipRamanathan, Ramkumarvs (9) Pichler, David

(2) Lamasine, Tristan vs (WC) Fix, David

Zanellato, Nicolas vs (10) Rosenkranz, Mats

(3) Kopp, Sandro vs (WC) Jebens, Hendrik

(Alt) Prechtel, Sebastian vs (7) Ferrari, Gianmarco

(4) Habib, Hady vs (Alt) Wiedenmann, Luca

Oberleitner, Neil vs (12) Bittoun Kouzmine, Constantin

(5) Masur, Daniel vs (WC) Frantzen, Constantin

Moraing, Mats vs (11) Iannaccone, Federico

(6) Ocleppo, Julian vs (Alt) Negritu, Christoph

(PR) Kuhn, Nicola vs (8) Gima, Sebastian

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Nicola Kuhn vs [8] Sebastian Gima

2. Mats Moraing vs [11] Federico Iannaccone (non prima ore: 11:30)

3. [4] Hady Habib vs [Alt] Luca Wiedenmann

4. [5] Daniel Masur vs [WC] Constantin Frantzen

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Sebastian Prechtel vs [7] Gianmarco Ferrari

2. [3] Sandro Kopp vs [WC] Hendrik Jebens (non prima ore: 11:30)

3. [2] Tristan Lamasine vs [WC] David Fix

4. [1] Henrique Rocha vs [WC] Philip Florig

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Neil Oberleitner vs [12] Constantin Bittoun Kouzmine

2. [6] Julian Ocleppo vs [Alt] Christoph Negritu (non prima ore: 11:30)

3. Nicolas Zanellato vs [10] Mats Rosenkranz

4. Ramkumar Ramanathan vs [9] David Pichler (non prima ore: 16:00)