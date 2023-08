Rune rassicura: lunedì riprendo gli allenamenti

La schiena fa ancora un po’ male, ma i controlli sono stati positivi e lunedì riprenderà gli allenamenti. Così Holger Rune attraverso un post social, nel quale ha aggiornato sulle proprie condizioni dopo il ritiro a Cincinnati nel corso del match contro Mackenzie McDonald (ha gettato la spugna quando era sotto per 6-4 2-0). Il danese ha sofferto di un problema alla schiena che l’ha portato a ritirarsi per evitare un infortunio più serio in vista dell’ultimo Grande Slam della stagione, che scatterà lunedì 28 a Flushing Meadows.

“Breve aggiornamento. Piccoli miglioramenti al mal di schiena. Ecografia, radiografia, trattamento e un eccellente lavoro di squadra tra i medici di New York e Monaco e il mio team, sono sicuro che sarò pronto per l’allenamento lunedì. Grazie a tutti”, così scrive Holger.

Questo invece il momento del suo ritiro contro McDonald a Cincinnati.

Unfortunately Holger Rune has been forced to retire due to injury, sending Mackie McDonald through with the victory, 6-4 2-0 RET #CincyTennis pic.twitter.com/vmMvQPfYXV — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023

Rune, attualmente n.5 al mondo ma sicuro di toccare il proprio best ranking lunedì prossimo come n.4, giocherà per la terza volta a US Open. È uno Slam a lui molto caro, nel 2021 debuttò infatti nel main draw di un Major dopo aver passato le qualificazioni, affrontando Novak Djokovic in un grande match, nel quale impressionò nei primi due set, mostrando di che pasta è fatto, prima subire la rimonta e maggior esperienza del serbo. Lo scorso anno si arrese al terzo turno a Norrie. Sarà decisivo vedere in che condizioni si presenterà a New York, per capire se possa essere a posto e quindi competitivo o meno.