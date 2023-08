Challenger Todi, Grodzisk Mazowiecki, Winnipeg e Stanford: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Todi (Italia) – Finali, terra battuta

1. [3] Fernando Romboli/ Marcelo Zormannvs Roman Andres Burruchaga/ Orlando Luz

2. Clement Tabur vs [7] Luciano Darderi (non prima ore: 21:00)



CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Finali, cemento

1. [3] Theo Arribage/ Luca Sanchezvs [4] Anirudh Chandrasekar/ Vijay Sundar Prashanth

2. Benjamin Hassan vs [5] Jesper de Jong (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Stanford (USA) – Semifinale e Finali, cemento

1. [OSE] Jodie Burrage/ Olivia Gadeckivs [OSE] Hailey Baptiste/ Claire Liu

2. Y. Wang or M. Uchijima vs [2] Kamilla Rakhimova (non prima ore: 23:00)



3. [Q] Emilio Nava OR [Q] Tristan Boyer vs [4] Constant Lestienne



Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



CHALLENGER Winnipeg (Canada) – Finali, cemento

1. [Alt] Ryan Penistonvs Leandro Riedi

2. [WC] Juan Carlos Aguilar / Taha Baadi vs Gabriel Diallo / Leandro Riedi



