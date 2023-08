ATP 250 WInston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Marco Cecchinato sfida il tennista del momento. FIlippo Moroni wild card per le quali

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – parte alta

(1) Coric, Borna vs Bye

Qualifier vs (Alt) Hijikata, Rinky

(WC) Mmoh, Michael vs Qualifier

Bye vs (13) Giron, Marcos

(10) Hanfmann, Yannick vs Bye

Safiullin, Roman vs (Alt) Cerundolo, Juan Manuel

Rinderknech, Arthur vs (Alt) Thiem, Dominic

Bye vs (8) van de Zandschulp, Botic

(4) Djere, Laslo vs Bye

Diaz Acosta, Facundo vs Halys, Quentin

(WC) Michelsen, Alex vs Varillas, Juan Pablo

Bye vs (15) Ofner, Sebastian

(9) Vukic, Aleksandar vs Bye

Van Assche, Luca vs Qualifier

Albot, Radu vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (6) Baez, Sebastian

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – parte bassa

(7) Fils, Arthur vs Bye

Nakashima, Brandon vs Kubler, Jason

Shevchenko, Alexander vs Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (12) Gasquet, Richard

(14) Fucsovics, Marton vs Bye

Zhang, Zhizhen vs Ivashka, Ilya

Muller, Alexandre vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (3/WC) Korda, Sebastian

(5) Lehecka, Jiri vs Bye

Kotov, Pavel vs Qualifier

Koepfer, Dominik vs Lestienne, Constant

Bye vs (11) Altmaier, Daniel

(16) Ruusuvuori, Emil vs Bye

Purcell, Max vs Cecchinato, Marco

Borges, Nuno vs Draper, Jack

Bye vs (2) Griekspoor, Tallon

Walton, Adamvs (Alt) Kirchheimer, Strong(Alt) King, Darianvs (Alt) Blanch, Ulises

Marchenko, Illya vs (WC) Moroni, Filippo

(WC) Haase, Robin vs Kumar, Omni

Krueger, Mitchell vs (Alt) Zakharov, Alexey

(Alt) Montes-De La Torre, Inaki vs Kozlov, Stefan

Hardt, Nick vs (PR) Kwiatkowski, Thai-Son

(PR) Kuznetsov, Andrey vs Chappell, Nick

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Illya Marchenko vs [WC] Filippo Moroni

2. Adam Walton vs [Alt] Strong Kirchheimer

3. Nick Hardt vs [PR] Thai-Son Kwiatkowski

COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mitchell Krueger vs [Alt] Alexey Zakharov

2. [Alt] Darian King vs [Alt] Ulises Blanch

3. [PR] Andrey Kuznetsov vs Nick Chappell

COURT 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Robin Haase vs Omni Kumar

2. [Alt] Inaki Montes-De La Torre vs Stefan Kozlov