Carlos Alcaraz arriva a 50 vittorie nel 2023

Il 2023 sta diventando un anno indimenticabile per Carlos Alcaraz. Dopo la sua recente vittoria contro Jordan Thompson nel torneo di Cincinnati, Alcaraz è diventatp il primo giocatore a raggiungere le 50 vittorie in questa stagione. Questa cifra è particolarmente impressionante se consideriamo che nel 2022, l’anno scorso, “Carlitos”, come è affettuosamente chiamato, ha registrato un totale di 57 vittorie. Con soli sette trionfi mancanti per eguagliare quel record, sembra probabile che supererà quella cifra quest’anno.

Ma non è solo il numero di vittorie, infatti, Il nativo di Murcia ha già conquistato sei titoli quest’anno, uno in più rispetto ai cinque dell’anno scorso. Queste conquiste mettono in evidenza la sua straordinaria crescita e maturità come giocatore, soprattutto se teniamo conto del fatto che nel 2022 è diventato il numero 1 più giovane nella storia del tennis.

Con un tale elenco di risultati e performance, non c’è dubbio che Alcaraz sia attualmente uno dei giocatori più in forma nel circuito ATP. Tuttavia, non è l’unico a lottare per la corona di “miglior giocatore della stagione”. Daniil Medvedev non è molto lontano, con un totale di 48 vittorie. Tuttavia, se Alcaraz continuerà su questa striscia vincente, sembra destinato a terminare il 2023 come il giocatore con il maggior numero di vittorie.





Federico Di Miele