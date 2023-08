Davis Cup: Ecco i convocati ufficiali dell’Italia per le sfide di settembre

Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, in programma sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno, Bologna, dal 12 al 17 settembre 2023.

Ecco i nomi dei tennisti azzurri chiamati a sfidare Canada, Cile e Svezia:

– JANNIK SINNER (n°6 del ranking ATP di singolare)

– LORENZO MUSETTI (n°18 del ranking ATP di singolare)

– MATTEO BERRETTINI (n°38 del ranking ATP di singolare)

– FABIO FOGNINI (n°125 del ranking ATP di singolare)

– SIMONE BOLELLI (n°43 ranking ATP di doppio)

Filippo Volandri, Capitano della Nazione Italiana di Coppa Davis: “Siamo sempre più vicini a questo importantissimo appuntamento con la Coppa Davis a Bologna. Ormai, poco meno di un mese ci separa dall’esordio contro il Canada nella fase a gironi delle Finals 2023. Il quintetto che rappresenterà l’Italia sarà composto da Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Avrei voluto avere la possibilità di portare sei giocatori perché Lorenzo Sonego fa parte a tutti gli effetti della squadra ma le regole impongono di portarne soltanto cinque. Sono davvero soddisfatto di quanto i ragazzi stanno

facendo in questo momento, delle prestazioni che stanno offrendo sul cemento nordamericano. Abbiamo ancora un po’ di tempo per arrivare al 100% della forma e tutti si

stanno impegnando al massimo in questo senso. Il nostro è un girone complicato ma ci faremo trovare pronti: il nostro obiettivo è quello di centrare nuovamente la qualificazione alle Finals di Malaga”.

A Bologna torna dunque il quintetto che 12 mesi fa aveva infiammato la ‘Unipol Arena’: un perfetto mix di talento, esperienza e attaccamento alla maglia azzurra che sta regalando agli appassionati un nuovo ‘Rinascimento’ del tennis italiano. Il curriculum del Team Italia, proprio in queste ultime ore, si è arricchito di un altro storico trofeo. In una bacheca in cui spiccavano già un titolo Slam nella specialità del doppio (Bolelli e Fognini agli Australian Open 2015), una finale di Wimbledon (Berrettini nel 2021), un trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo (Fognini nel 2019), semifinali e quarti di finale Slam e titoli ATP 500 a ripetizione

(Berrettini per due volte re del Queen’s e Musetti vincitore ad Amburgo 2022), nella notte italiana è arrivato anche il primo trionfo tricolore in un Masters 1000 su cemento. Il successo di Toronto, l’ottavo della carriera, consente a Jannik Sinner di volare anche in classifica mondiale e di consolidare la sua posizione nella Race to Torino. Oggi il quasi 22enne (compirà gli anni il prossimo 16 agosto) di San Candido è best ranking numero 6 del mondo e nella classifica stagionale è numero 4, a pochi passi dalla matematica qualificazione per le Nitto ATP Finals di Torino. Un valore aggiunto per un gruppo unito che guarda al futuro con legittima ambizione.

IL PROGRAMMA DI GIOCO – L’Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canada; tornerà quindi in campo venerdì 15 alle ore 15 con il Cile e domenica 17, sempre alle 15, contro la Svezia.

Qui di seguito il programma dettagliato delle sfide di Bologna:

• Martedì 12 settembre, ore 15: Svezia vs Cile

• Mercoledì 13 settembre, ore 15: Canada vs Italia

• Giovedì 14 settembre, ore 15: Canada vs Svezia

• Venerdì 15 settembre, ore 15: Italia vs Cile

• Sabato 16 settembre, ore 15: Canada vs Cile

• Domenica 17 settembre, ore 15: Italia vs Svezia

Questi i convocati delle altre tre formazioni:

CANADA: D. Shapovalov, V. Pospisil, G. Diallo, A. Galarneau – Capitano F. Dancevic

CILE: N. Jarry, C. Garin, A. Tabilo, T. Barrios, G. Lama – Capitano N. Massu

SVEZIA: E. Ymer, D. Madaras, L. Borg, F. Bergevi, A. Goransson – Capitano J. Hedsberg

Oltre a Bologna, sede delle sfide del girone A, si giocherà in altre tre città:

• a Manchester: nel Gruppo B ci sono Gran Bretagna, Australia, Francia e Svizzera;

• a Valencia: nel Gruppo C ci sono Spagna, Serbia, Repubblica Ceca e Corea;

• a Spalato: nel Gruppo D sono inserite Croazia, Olanda, Stati Uniti e Finlandia.

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8 in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

BIGLIETTERIA – È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Davis Cup in programma alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al link https://tickets.italy.daviscup.com/it e sul sito Ticketone.

Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto unoù sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.