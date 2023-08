Masters 1000 Toronto: Il programma completo delle Semifinali. Nella notte in campo Jannik Sinner contro Tommy Paul

Center Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Alex de Minaur (non prima ore: 20:30)

3. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 00:00)

4. [12] Tommy Paul vs [7] Jannik Sinner (non prima ore: 01:30)