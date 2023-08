Masters 1000 Toronto: Il programma di Mercoledì 09 Agosto 2023. In campo ben 4 azzurri. C’è anche il derby tra Sinner e Berrettini

strong>Center Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Taro Daniel vs [WC] Milos Raonic

2. [4] Stefanos Tsitsipas vs [PR] Gael Monfils

3. [1] Carlos Alcaraz vs Ben Shelton (non prima ore: 01:00)

4. [Q] Marcos Giron vs [5] Holger Rune

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Taylor Fritz vs Ugo Humbert

2. [Q] Matteo Arnaldi vs [2] Daniil Medvedev

3. [13] Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich Fokina

4. Matteo Berrettini vs [7] Jannik Sinner



Masters 1000 Toronto - Secondo turno - chi vincerà? Sinner (2-0)

Sinner (2-1)

Berrettini (2-0)

Berrettini (2-1) View Results

5. [12] Tommy Paulvs Francisco Cerundolo

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Andrey Rublev vs Mackenzie McDonald

2. Miomir Kecmanovic vs [15] Hubert Hurkacz

3. [WC] Gabriel Diallo vs Alex de Minaur

4. [Q] Max Purcell vs Andy Murray (non prima ore: 22:00)

5. Sebastian Korda vs [LL] Aleksandar Vukic

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Melo / John Peers vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. [16] Lorenzo Musetti vs [Q] Thanasi Kokkinakis

3. [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Tallon Griekspoor / Jiri Lehecka (non prima ore: 21:00)

4. Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 23:00)

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Fabrice Martin / Andreas Mies

2. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Hubert Hurkacz / Mate Pavic (non prima ore: 22:00)