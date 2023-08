Masters 1000 Toronto: il programma di Lunedì 07 Agosto 2023. In campo tre azzurri

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexis Galarneau vs Francisco Cerundolo

2. Gregoire Barrere vs Matteo Berrettini (non prima ore: 18:30)

3. [WC] Milos Raonic vs [9] Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)

4. [WC] Vasek Pospisil vs [Q] Matteo Arnaldi

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Lorenzo Musetti vs Yoshihito Nishioka

2. Alejandro Davidovich Fokina vs J.J. Wolf

3. Alexander Bublik vs [15] Hubert Hurkacz (non prima ore: 20:30)

4. [PR] Gael Monfils vs Christopher Eubanks (non prima ore: 22:00)

5. [12] Tommy Paul vs [Q] Diego Schwartzman

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Nakashima vs Jiri Lehecka

2. Zhizhen Zhang vs [Q] Thanasi Kokkinakis

3. Adrian Mannarino vs [Q] Taro Daniel

4. [Q] Cristian Garin vs Miomir Kecmanovic

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Robin Haase / Nikola Mektic

2. Max Purcell / Andrey Rublev vs [5] Hugo Nys / Jan Zielinski

3. Alex de Minaur / Jannik Sinner vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer (non prima ore: 21:00)

4. [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [WC] Gabriel Diallo / Alexis Galarneau