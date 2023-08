Masters 1000 Toronto: Matteo Arnaldi supera le qualificazioni (con il tabellone aggiornato)

Matteo Arnaldi, seconda testa di serie delle quali nel torneo Masters 1000 di Toronto, ha guadagnato un posto nel tabellone principale dopo aver navigato con successo attraverso le qualificazioni.

Al primo turno sfiderà Vasek Pospisil ed eventualmente al secondo turno Daniil Medvedev.

Arnaldi ha avuto la meglio al turno finale sul croato Matija Petkotic, classificato al numero 435 nel ranking mondiale, in una partita che ha segnato il loro primo incontro in carriera. Petkotic, entrato nel tabellone come “alternate”, ha offerto una resistenza significativa nonostante la differenza di ranking.

Il match si è concluso con un doppio 6-4 a favore di Arnaldi, ma non è stato un percorso agevole per il ligure. Nel primo set, infatti, Arnaldi ha dovuto recuperare da un break di svantaggio, evidenziando la sua abilità nel gestire la pressione e nel mantenere la concentrazione.

Nel secondo set, Arnaldi ha mantenuto un approccio equilibrato e strategico, guadagnando il break decisivo nel decimo game per chiudere il set a suo favore con un 6 a 4.

Il successo nelle qualificazioni rappresenta un passaggio importante per Arnaldi, che si prepara ora ad affrontare i prossimi sfidanti nel tabellone principale del Masters 1000 di Toronto.

ATP Toronto Matteo Arnaldi [2] Matteo Arnaldi [2] 6 6 Matija Pecotic Matija Pecotic 4 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Pecotic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Pecotic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Pecotic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Pecotic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pecotic 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Pecotic 15-0 15-15 15-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 40-30 4-4 → 5-4 M. Pecotic 40-15 4-3 → 4-4 M. Pecotic A-40 1-2 Tiebreak 0-0





(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Shelton, Ben vs Zapata Miralles, Bernabe

(Q) Garin, Cristian vs Kecmanovic, Miomir

Bublik, Alexander vs (15) Hurkacz, Hubert

(12) Paul, Tommy vs (Q) Schwartzman, Diego

(WC) Galarneau, Alexis vs Cerundolo, Francisco

Ruusuvuori, Emil vs (Q) Giron, Marcos

Bye vs (5) Rune, Holger

(4) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

(PR) Monfils, Gael vs Eubanks, Christopher

Etcheverry, Tomas Martin vs Korda, Sebastian

Dimitrov, Grigor vs (14) Coric, Borna

(10) Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Purcell, Max

Sonego, Lorenzo vs Murray, Andy

Barrere, Gregoire vs Berrettini, Matteo

Bye vs (7) Sinner, Jannik

(6) Rublev, Andrey vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Karatsev, Aslan

Mannarino, Adrian vs (Q) Daniel, Taro

(WC) Raonic, Milos vs (9) Tiafoe, Frances

(13) Zverev, Alexander vs Griekspoor, Tallon

Davidovich Fokina, Alejandro vs Wolf, J.J.

Nakashima, Brandon vs Lehecka, Jiri

Bye vs (3) Ruud, Casper

(8) Fritz, Taylor vs Bye

Humbert, Ugo vs Jarry, Nicolas

(WC) Diallo, Gabriel vs Evans, Daniel

de Minaur, Alex vs (11) Norrie, Cameron

(16) Musetti, Lorenzo vs Nishioka, Yoshihito

Zhang, Zhizhen vs (Q) Kokkinakis, Thanasi

(WC) Pospisil, Vasek vs (Q) Arnaldi, Matteo

Bye vs (2) Medvedev, Daniil