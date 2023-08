Camila Giorgi supera le qualificazioni al torneo WTA 1000 di Montreal: Una vittoria sofferta ma alla fine meritata

La tennista italiana Camila Giorgi ha superato con successo le qualificazioni del torneo WTA 1000 di Montreal, rivisitando i campi che le hanno regalato uno dei suoi trionfi più prestigiosi solo due anni fa. Proprio a Montreal, Giorgi ha vinto il suo trofeo più illustre battendo la ceca Karolina Pliskova in finale.

La 31enne di Macerata, attualmente classificata n.51 nel ranking WTA, ha sconfitto nel turno decisivo la giovane promessa statunitense Ashlyn Krueger. La 19enne di Dallas, posizionata n.124 nel ranking mondiale, non aveva mai affrontato Giorgi prima di questo torneo. La partita si è conclusa con il risultato di 6-3, 4-6, 6-3 a favore della tennista italiana.

Un episodio da sottolineare è avvenuto nel corso del terzo set. Con Giorgi sotto per 0 a 1 e la battuta a favore della giovane americana, l’italiana è riuscita a realizzare un controbreak nel secondo game, portandosi in vantaggio poi per 4 a 2. Proprio sul punteggio di 4 a 2, Giorgi ha dovuto affrontare una situazione complicata: dall’0-40 ha saputo annullare ben quattro palle break. Una mossa decisiva che ha permesso a Giorgi di chiudere la partita due game più avanti, per 6 a 3.

WTA Montreal Camila Giorgi [4] Camila Giorgi [4] 6 4 6 Ashlyn Krueger [16] Ashlyn Krueger [16] 3 6 3 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi

Md

(1) Iga Swiatek vs Bye

Lin Zhu vs Karolina Pliskova

Varvara Gracheva vs Sorana Cirstea

Anastasia Potapova vs (14) Karolina Muchova

(11) Beatriz Haddad Maia vs Paula Badosa

(WC) Leylah Fernandez vs Qualifier

Qualifier vs Elina Svitolina

Bye vs (8) Maria Sakkari

(4) Jessica Pegula vs Bye

Bernarda Pera vs Linda Noskova

Jasmine Paolini vs Donna Vekic

(WC) Venus Williams vs (13) Madison Keys

(9) Marketa Vondrousova vs Mayar Sherif

(WC) Caroline Wozniacki vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Rebecca Marino

Bye vs (6) Coco Gauff

(5) Caroline Garcia vs Bye

Qualifier vs Marie Bouzkova

Anna Blinkova vs Shuai Zhang

Elise Mertens vs (10) Daria Kasatkina

(16) Victoria Azarenka vs Magda Linette

Sloane Stephens vs Anhelina Kalinina

Jennifer Brady vs Jelena Ostapenko

Bye vs (3) Elena Rybakina

(7) Petra Kvitova vs Bye

Qualifier vs (WC) Bianca Andreescu

Qualifier vs Lauren Davis

Lucia Bronzetti vs (12) Belinda Bencic

(15) Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova

Marta Kostyuk vs Qinwen Zheng

Petra Martic vs Qualifier

Bye vs (2) Aryna Sabalenka