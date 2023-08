Luca Nardi conquista il torneo Challenger di Porto, quarto titolo in carriera (Video)

L’italiano Luca Nardi (n.153 ATP) ha conquistato questo pomeriggio il torneo Challenger di Porto (cemento), battendo in finale il padrone di casa Joao Sousa (n.352 ATP) con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1.

Il match è stato ricco di emozioni, con Nardi che è riuscito a ribaltare un primo set sfavorevole e a completare la rimonta nei due set successivi. Da segnalare in particolare la prestazione di Nardi nel terzo e decisivo set: il tennista italiano, partendo da uno svantaggio di 0-1 (senza break), ha saputo imporsi con determinazione, realizzando un parziale di sei game consecutivi e conquistando così la partita con un convincente 6 a 1.

Nonostante l’entrata in tabellone grazie a una wild card, il portoghese Sousa, ex top 30, ha dimostrato di essere un avversario di tutto rispetto. Tuttavia, non è riuscito a sostenere l’intensità di gioco dell’azzurro nei momenti chiave del match.

Questo è il quarto titolo Challenger per Nardi, 20 anni, un risultato che conferma l’ottimo stato di forma dell’italiano e la sua ascesa nel circuito ATP. Il suo palmarès include ora quattro vittorie in cinque finali disputate: dopo i successi a Forlì 2022 su Kumar Mukund, Lugano 2022 su Leandro Riedi e Manacor 2022 su Zizou Bergs, Nardi ha perso la sua unica finale a Pune 2023 contro l’australiano Max Purcell.

Con il successo di oggi, Luca Nardi avanza al n.126 del ranking mondiale, eguagliando il suo miglior posizionamento in carriera.

ATP Porto Joao Sousa Joao Sousa 7 4 1 Luca Nardi [4] Luca Nardi [4] 5 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sousa 15-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 J. Sousa 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 ace 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Nardi 30-0 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Sousa 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Marco Rossi