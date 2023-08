Challenger Cordenons: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 24 azzurri tra Md e Quali

Challenger Cordenons – Tabellone Principale – terra

(1) Novak, Dennis vs Martineau, Matteo

Chazal, Maxime vs Tseng, Chun-Hsin

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Neumayer, Lukas

Qualifier vs (8) Burruchaga, Roman Andres

(3) Bonadio, Riccardo vs Vacherot, Valentin

Forti, Francesco vs Maestrelli, Francesco

Qualifier vs Sanchez Jover, Carlos

Fonio, Giovanni vs (5) Ionel, Nicholas David

(6) Collarini, Andrea vs Qualifier

Qualifier vs Casanova, Hernan

Taberner, Carlos vs (PR) Rola, Blaz

(Alt) Orlov, Vladyslav vs (4) Gigante, Matteo

(7) Lavagno, Edoardo vs (WC) Arnaboldi, Federico

Qualifier vs Qualifier

Lopez San Martin, Alvaro vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Vrbensky, Michael vs (2) Passaro, Francesco

(1) Vincent Ruggeri, Samuelvs Arnaboldi, Andrea(WC) Rossi, Angelovs (12/Alt) Gomez, Federico Agustin

(2) Barrena, Alex vs Kaliyanda Poonacha, Niki

Braynin, Aleksandr vs (9) Tabacco, Fausto

(3) De Schepper, Kenny vs (WC) De Gasper, Gregorio

Iannaccone, Federico vs (11) Leite, Wilson

(4) Oradini, Giovanni vs Artnak, Bor

Tabacco, Giorgio vs (7) Otegui, Juan Bautista

(5) Serafini, Marcello vs Roncalli, Simone

(WC) Massacri, Benito vs (10) Villanueva, Gonzalo

(6) Ocleppo, Julian vs Dominko, Sebastian

(WC) Balestrieri, Alessio vs (8) Rottoli, Lorenzo

Serena Maniva Centre – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Federico Iannaccone vs [11] Wilson Leite

2. Aleksandr Braynin vs [9] Fausto Tabacco

3. [6] Julian Ocleppo vs Sebastian Dominko

4. [1] Samuel Vincent Ruggeri vs Andrea Arnaboldi

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Kenny De Schepper vs [WC] Gregorio De Gasper

2. [2] Alex Barrena vs Niki Kaliyanda Poonacha

3. Giorgio Tabacco vs [7] Juan Bautista Otegui

4. [WC] Angelo Rossi vs [12/Alt] Federico Agustin Gomez

Acqua Maniva – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Benito Massacri vs [10] Gonzalo Villanueva

2. [5] Marcello Serafini vs Simone Roncalli

3. [WC] Alessio Balestrieri vs [8] Lorenzo Rottoli

4. [4] Giovanni Oradini vs Bor Artnak