Luca Nardi in finale nel torneo challenger di Porto (Video)

Luca Nardi ha conquistato un posto in finale nel torneo challenger di Porto (cemento). L’atleta italiano ha battuto in semifinale Antoine Escoffier [7] questa mattina con il punteggio di 76 (3) 64. In finale, Nardi si confronterà con Joao Sousa.

L’incontro di oggi ha evidenziato una notevole tenacia da parte di Nardi. Nel corso del primo set, malgrado un significativo svantaggio di 3 a 5, ha messo a segno una buona rimonta, recuperando il break grazie a un notevole parziale di 8 punti a 1. Questo slancio gli ha permesso di agganciare l’avversario sul 5 pari. Nel successivo tiebreak, Nardi ha preso il controllo dell’incontro, distanziandosi rapidamente sul 4 a 1, per poi chiudere il set con un convincente 7 punti a 3.

Nel secondo set, Nardi ha continuato a dimostrare la sua supremazia in campo. Con un avvio perfetto, si è portato avanti sul 4 a 1 con un doppio break di vantaggio. Sebbene abbia ceduto la battuta nel sesto gioco, Nardi non ha mostrato segni di cedimento, limitando l’avversario a un solo punto in risposta nei due turni di battuta seguenti. Ciò gli ha permesso di vincere il secondo set ed il match per 6 a 4.

La prossima sfida in finale con J. Sousa rappresenta un’importante opportunità per Nardi. Un’occasione per mettere in luce, ancora una volta, la sua tenacia e le sue capacità tecniche in campo, fondamentali per il suo successo fino a questo punto nel torneo.

Con questo risultato Luca è al momento al n.133 ATP vicino al best ranking (126).





