ATP 500 Washington e ATP 250 KItzbuhel e Los Cabos: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE). Sebastian Baez vince in Austria

Sebastian Baez ha conquistato sabato il suo quarto titolo in carriera, il secondo nel 2023, dopo aver sconfitto Dominic Thiem nella finale dell’ATP 250 di Kitzbuhel.

Il tennista argentino ha messo fine all’euforia dell’austriaco, che veniva da un trionfo monumentale di 3h30 minuti in semifinale e ha finito per imporsi facilmente con i parziali di 6-3 6-1.

È stata una prestazione totalmente diversa da quella di Dominic Thiem che ha commesso molti errori durante l’incontro, si è mostrato fisicamente stanco e non è mai stato in grado di mettere in pericolo Baez, che è sembrato molto solido e sicuro. Con questo titolo, Baez salirà di 30 posizioni nel ranking mondiale e si posizioerà al 42° posto nella classifica. Thiem, nonostante la sconfitta, è rientrato tra i primi 100 del mondo è sarà all 89° posto.

ATP Kitzbuhel Sebastian Baez Sebastian Baez 6 6 Dominic Thiem Dominic Thiem 3 1 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 15-15 df 30-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Baez 15-0 30-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Kitzbuhel Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 6 6 Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [4] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [4] 4 4 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Erler / Miedler 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 A. Erler / Miedler 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

