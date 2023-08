ITF Cordenons: Il resoconto dei Quarti di Finale. Spiteri in semifinale

Si è delineato il quadro delle semifinali all’8° edizione dell’Itf W60 di Cordenons, che si disputa sui campi in terra rossa dell’Eurosporting. Saranno tra Dalila Spiteri e Alexandra Cadantu-Ignatik e la slovena Veronika Erjavec-Fanny Stollar, le sfide che designeranno le due finaliste che si contenderanno il titolo sabato pomeriggio.

Delle otto teste di serie designate alla vigilia del torneo soltanto due sono approdate al penultimo atto della manifestazione.

A staccare per prima il pass del penultimo atto del torneo è stata Dalila Spiteri (n.371 Wta) che partita dalle qualificazioni non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set. La 26enne di Licata si è imposta con il punteggio di 6-3 6-2 sulla francese Tessa Andrianjafitrimo. Il primo set è stato di pregevole fattura con le due contendenti a spingere su ogni palla, ma con la Spiteri che è subito salita in cattedra fino al 5-1, prima di chiudere sul 6-3. Nella seconda frazione l’equilibrio ha regnato fino al 2-2, poi la Spiteri ha nuovamente preso il comando delle operazioni e per la transalpina non c’è stato più niente da fare. Per la siciliana è la seconda semifinale nel 2023, in un W60, dopo quella conquistata nelle scorse settimane a Liepaja in Lettonia.

Per l’azzurra il penultimo ostacolo verso una possibile finale sarà rappresentato dalla rumena Alexandra Cadantu-Ignatik, ex top 60 del ranking Wta, che ha regolato con un perentorio 6-4 6-1 l’inglese Emily Appleton.

Si ferma invece ai quarti di finale il cammino di Camilla Rosatello che cede alla slovena Veronika Erjavec per 6-1 6-4. La 28enne piemontese è risultata particolarmente fallosa specie nel primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha cercato di variare il copione della sfida non riuscendo nell’intento. L’unico passaggio a vuoto della Erjavec si è palesato sul 5-1 per la slovena, che ha incassato tre games di fila, prima di concludere vittoriosamente sul definitivo 6-4. Per la Erjavec è il secondo quarto di finale consecutivo ottenuto a Cordenons, mentre nel 2020 era approdata fino alla finale, ma in quel caso si trattava di un Itf con montepremi da 15mila dollari.

Maratona vincente per l’ungherese Fanny Stollar, wild card dell’organizzazione e grande rivelazione del torneo friulano, che ha superato la burundese Sada Nahimana con il punteggio di 6-2 3-6 7-6. Incontro dai due volti che ha visto la 24enne di Budapest risalire da uno svantaggio di 4-5 e 5-6 nel set decisivo con l’avversaria al servizio, per poi imporsi nettamente nel tie-break decisivo. La Stollar conferma così il suo buon momento di forma, dopo i quarti di finale raggiunti nel recente Wta 250 di Budapest. In carriera la giovane magiara ha già raggiunto un best ranking al n.114 Wta, poi una serie di infortuni ha contribuito a farla precipitare in classifica mondiale.

Nel tabellone di doppio la finale in programma domani (venerdì 4 agosto) alle 13:30 vedrà affrontarsi la coppia azzurra Angelica Moratelli e Camilla Rosatello, teste di serie numero 1 e il binomio olandese Eva Vedder/Isabella Haverlag. A seguire le due semifinali in programma non prima delle 16 e 18.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

D.SPITERI (ITA) (Q) – T. ANDRIANJAFIRITMO (FRA) 6-3 6-2

V.ERJAVEC (SLO) (5) – C.ROSATELLO (ITA) 6-1 6-4

F.STOLLAR (HUN) (WC) S.NAHIMANA (BDI) (8) 6-2 3-6 7-6 (2)

A.CADANTU IGNATIK (ROU) (7) – E.APPLETON (GBR) 6-4 6-1

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

A.MORATELLI/ROSATELLO (ITA) (1) – T.ANDRIANJAFITRIMO (FRA)/L.STEVENS (NED) 6-2 6-2

I.HAVERLAG/E.VEDDER (NED) (3) – K.RINALDO PERSSON (SWE)/L.SALDEN (BEL) 6-3 6-4