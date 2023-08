ITF Cordenons: Il resoconto di giornata (Martedì 01 Agosto 2023)

Si sono completati gli incontri di primo turno del tabellone principale nell’Itf W60 Cordenons Internazionali del Friuli Venezia Giulia Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup, torneo dotato di un montepremi di 60mila dollari.

Programma odierno che è stato ritardato a causa della pioggia caduta ad inizio giornata sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons.

Bella vittoria per Aurora Zantedeschi che si impone in 3 set (6-1 2-6 7-6) sull’ungherese Timea Babos ex top 25 del mondo, al termine di un incontro caratterizzato da molteplici capovolgimenti di fronte. La 22enne veronese ha dominato in lungo e in largo nella prima frazione e dopo avere avuto la possibilità di “fuggire” anche nel secondo set, ha incassato un parziale di 4 giochi consecutivi, che hanno riportato in perfetta parità la contesa. Nel set decisivo l’italiana ha nuovamente preso il comando degli scambi ed ha allungato fino al 4-1. Emozioni finite? Manco per sogno, il gioco della Zantedeschi si è nuovamente inceppato e in un amen dalla nuova parità a 4, si è giunto al tie-break. L’azzurra è scappata sul 6-2, prima di irrigidirsi di nuovo, ma al quinto match point approfittando di due errori gratuiti della Babos, ha chiuso l’incontro in proprio favore.

Sorride a Dalila Spiteri il derby a tinte tricolori con Martina Colmegna. La tennista siciliana si è imposta con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di un incontro che ha vissuto in equilibrio fino al 5 pari del primo set, poi la maggiore potenza dei colpi messi in mostra dalla Spiteri ha indirizzato il match a favore di quest’ultima.

In apertura sul campo Serena Maniva l’azzurra Angelica Moratelli è stata sconfitta per 6-4 6-2, dall’ungherese Luca Reka Jani (testa di serie numero 2). Per la 28enne trentina ci sarà comunque la possibilità di riscattarsi nel tabellone di doppio, dove in coppia con l’altra italiana Camilla Rosatello ha raggiunto la finale nel recente Wta 250 di Palermo.

Sorpresa sul campo 12 dove la svedese Rinaldo Persson (n.365 Wta) si impone con un netto 6-3 6-1 sulla serba Lola Radivojevic, testa di serie numero 6.

Sfida senza storia tra la slovena Veronika Erjavec e l’olandese Eva Vedder con la prima che si è imposta per 6-3 6-0.

Prosegue il buon momento di Tatiana Pieri che dopo aver passato i due turni nelle qualificazioni, supera di slancio la ceca Julie Strupulova con il punteggio di 6-2 6-0.

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Federica Di Sarra piegata in 3 set (6-0 1-6 6-2) dall’inglese Emily Appleton, in un incontro che ha vissuto di fasi altalenanti.

Sorte speculare per Anna Turati che cade al primo turno con l’ungherese Fanny Stollar per 7-6 6-4, in una sfida caratterizzata da un lungo braccio di ferro da fondo campo che ha premiato la maggiore lucidità tattica della magiara.

Prosegue la marcia vincente della statunitense Rasheeda Mcadoo, che proveniente dalle qualificazioni, lascia l’inezia di tre games alla wild card azzurra Diletta Cherubini.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

R.L. JANI (HUN) (2) – A.MORATELLI (ITA) 6-4 6-2

V.ERJAVEC (SLO) (5) – E.VEDDER (NED) 6-3 6-0

K.RINALDO PERSSON (SWE) – L.RADIVOJEVIC (SRB) (6) 6-3 6-1

A.ZANTEDESCHI (ITA) (Q)- T.BABOS (HUN) (4) 6-1 2-6 7-6 (6)

E.APPLETON (GBR) – F.DI SARRA (ITA) (Q) 6-0 1-6 6-2

T.PIERI (ITA) – J.STRUPULOVA (CZE) 6-2 6-0

D.SPITERI (ITA) (Q) – M.COLMEGNA (ITA) 7-5 6-3

F.STOLLAR (HUN) (WC) – A.TURATI (ITA) 7-6 (5) 6-4

I.IBBOU (ALG) (Q) – L.CORTEZ LLORCA (ESP) 6-3 6-4

J.RUGGERI (ITA) (Q) – A.IGNATIK (ROU) (7)

L.STEVENS (NED) (Q) – G.PEDONE (ITA)

R.MCADOO (USA) (Q) – D.CHERUBINI (ITA) (WC) 6-3 6-0

N.BRANCACCIO (ITA) (1) – E.ALVISI (ITA)