Flavio Cobolli supera Marin Cilic e avanza al secondo turno dell’ATP di Umago

Flavio Cobolli ha sconfitto Marin Cilic al torneo ATP di Umago avanzando così al secondo turno. L’incontro si è concluso con il punteggio di 6-4, 6-3 a favore dell’italiano. La partita è durata un’ora e cinquantasette minuti, con una sospensione di circa trenta minuti a causa della pioggia.

Marin Cilic, ex numero 3 al mondo e vincitore di un titolo Slam, tornava in campo dopo una pausa di quasi sette mesi a seguito di un’operazione al ginocchio. L’incontro ha mostrato qualche difficoltà per il croato, soprattutto nel cercare di ritrovare i suoi ritmi di gioco.

Il match ha visto Cobolli iniziare con decisione, procurandosi diverse opportunità di break e gestendo efficacemente il proprio servizio. Nonostante qualche complicazione, in particolare sul campo che ha presentato alcune irregolarità, Cobolli ha saputo mantenere la calma, riuscendo a chiudere il primo set 6-4.

Nel secondo set, l’italiano ha iniziato bene, guadagnando un break su Cilic che ha commesso alcuni errori di troppo. Dopo una pausa dovuta alla pioggia, il gioco al servizio di entrambi i giocatori è apparso incerto. Tuttavia, Cobolli ha tenuto il suo servizio e si è portato sul 5-3, mentre Cilic ha ceduto il suo turno di battuta, portando l’italiano a chiudere il set e la partita per 6-3.

Il prossimo avversario di Cobolli sarà o De Jong o l’altro italiano Matteo Arnaldi. Nel contesto della partita, Marin Cilic ha avuto dei momenti positivi , ma è evidente che necessita ancora di tempo per ritrovare il suo miglior tennis dopo il lungo stop.