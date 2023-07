Adrian Mannarino vince a Newport

Adrian Mannarino, francese di 35 anni, ha concluso questa domenica la sua eccellente stagione sull’erba con il titolo all’ATP 250 di Newport, negli Stati Uniti. È il terzo titolo della carriera per il francese, che ha giocato la sua 13ª finale!

In un incontro che prometteva molto ma che è stato alla fine dominato dal tennista più esperto e quotato, Mannarino, 38° ATP (tornerà nella top 30 dopo questa settimana), ha sconfitto il giovane americano Alex Michelsen, 190° ATP, di 18 anni e in una serie di nove vittorie consecutive fino a questo incontro, per 6-2 e 6-4, in una partita risolta in poco più di un’ora, che ha dominato completamente. Michelsen, che aveva un accordo con la University of Georgia per giocare a tennis universitario dopo gli US Open, difficilmente non riconsidererà la decisione…