Challenger Astana: Il tabellone principale e di Quali. Nessun azzurro al via

Challenger Astana – Tabellone Principale- hard

(1) Kukushkin, Mikhail vs (PR) Tiurnev, Evgenii

Singh, Digvijaypratap vs Tokuda, Renta

Qualifier vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Maulenov, Timur vs (5) Peliwo, Filip

(4) Popko, Dmitry vs (WC) Kirci, Koray

Sultanov, Khumoyun vs Sekiguchi, Shuichi

Borg, Leo vs Qualifier

Qualifier vs (7) Ayeni, Alafia

(8) Purtseladze, Saba vs Qualifier

Oberleitner, Neil vs Qualifier

Bertrand, Robin vs Kimhi, Orel

Rai, Ajeet vs (3) Yevseyev, Denis

(6) Erel, Yanki vs (Alt) Tkemaladze, Zura

Statham, Rubin vs Qualifier

Dev, S D Prajwal vs (WC) Orynbasar, Islam

Takahashi, Yusuke vs (2) Lock, Benjamin

Alternate vs Liaonenka, AliaksandrUesugi, Kaitovs (9) Singh, Karan

(2) Philippov, Evgeny vs Lomakin, Grigoriy

(WC) Voronin, Semen vs (11) Vishwakarma, Siddharth

(3) Zgirovsky, Alexander vs (Alt) Fayziev, Sanjar

(WC) Mossur, Mykhailo vs (7) Glinka, Daniil

(4) Kaliyanda Poonacha, Niki vs Dustov, Mustafa

(WC) Aitkulov, Arslanbek vs (8) Istomin, Denis

(5) Rawat, Sidharth vs Sheyngezikht, Leonid

Watanabe, Seita vs (10) Agafonov, Egor

(6) Simakin, Ilia vs Banthia, Siddhant

(WC) Zatsepin, Vitaliy vs (12) Gerasimov, Egor