ATP 500 Amburgo: Il tabellone principale. Lorenzo Musetti testa di serie n.3

ATP 500 Amburgo – Tabellone Principale- terra

(1) Ruud, Casper vs Baez, Sebastian

(PR) Dellien, Hugo vs Qualifier

Fils, Arthur vs Qualifier

Lajovic, Dusan vs (8) Kecmanovic, Miomir

(4) Zverev, Alexander vs Molcan, Alex

(WC) Marterer, Maximilian vs (WC) Molleker, Rudolf

Van Assche, Luca vs Muller, Alexandre

Cachin, Pedro vs (7) Davidovich Fokina, Alejandro

(6) Etcheverry, Tomas Martin vs Djere, Laslo

Ruusuvuori, Emil vs (PR) Pella, Guido

van de Zandschulp, Botic vs Varillas, Juan Pablo

Qualifier vs (3) Musetti, Lorenzo

(5) Cerundolo, Francisco vs Hanfmann, Yannick

Qualifier vs Zhang, Zhizhen

Altmaier, Daniel vs Gasquet, Richard

Zapata Miralles, Bernabe vs (2/WC) Rublev, Andrey